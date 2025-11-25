Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Ganda Putra Malaysia yang Ketakutan Lawan Fajar/Fikri di BWF World Tour Finals 2025

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 25 November 2025 |16:51 WIB
Kisah Ganda Putra Malaysia yang Ketakutan Lawan Fajar/Fikri di BWF World Tour Finals 2025
Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)
A
A
A

KEKUATAN ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, dipandang sebagai ancaman serius bagi wakil Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik dan Man Wei Chong/Tee Kai Wun, jelang perhelatan BWF World Tour Finals (WTF) 2025 di Hangzhou, China pada Desember 2025 mendatang. Pasangan Indonesia yang baru dibentuk Juli 2025 ini memiliki rekor pertemuan yang baik melawan rival-rival Malaysia di sepanjang rangkaian turnamen World Tour tahun ini, memicu kewaspadaan yang tinggi di kubu Negeri Jiran.

1. Rekor Buruk Malaysia Lawan Duet Baru Indonesia

Fajar/Fikri, yang saat ini menduduki peringkat 11 dunia, berhasil mengamankan tiket WTF di Hangzhou setelah mencapai final Australia Open 2025. Meskipun tergolong pasangan baru yang dibentuk setelah perombakan ganda putra Indonesia, mereka menunjukkan performa yang menjanjikan, termasuk menjadi juara China Open 2025.

Ancaman terbesar bagi Malaysia terletak pada rekor head-to-head mereka. Fajar/Shohibul memegang rekor 2-0 melawan ganda putra nomor 2 dunia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik.

Sementara itu, Man Wei Chong/Tee Kai Wun, peringkat 5 dunia. memang berhasil memenangkan satu-satunya pertemuan mereka di perempat final Hylo Open bulan lalu. Selain itu, Fajar/Fikri juga telah mengalahkan pasangan independen Malaysia lainnya seperti Goh Sze Fei/Nur Izzuddin Rumsani (peringkat 4 dunia).

Mengingat rekor ini, menghindari Fajar/Shohibul di babak penyisihan grup sangat diyakini akan meningkatkan peluang pasangan Malaysia untuk melaju ke semifinal di Hangzhou.

2. Herry IP Santai, Ingatkan Ancaman Ganda Lain

Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)
Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)

Meski Fajar/Shohibul baru bermain dalam delapan turnamen namun langsung lolos ke WTF, pelatih ganda putra Malaysia, Herry IP, menyatakan dirinya tidak terlalu khawatir dengan keberadaan pasangan Indonesia tersebut. Herry percaya bahwa WTF akan menjadi ajang pertarungan delapan pasangan terkuat yang memiliki kemampuan saling mengalahkan.

"Fajar/Shohibul terlihat kuat, tetapi saya yakin WTF akan menampilkan delapan pasangan terkuat di World Tour tahun ini," ujar Herry, dikutip dari media Malaysia, New Straits Times, Selasa (25/11/2025).

 

