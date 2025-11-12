Reaksi Fajar/Fikri Berpeluang Lolos ke BWF World Tour Finals 2025, meski Baru Diduetkan di 7 Turnamen

GANDA putra bulu tangkis Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, masih berpeluang lolos ke turnamen BWF World Tour Finals 2025. Fikri pun memastikan siap memaksimalkan turnamen level Super 500 Australia Open 2025 demi menjaga peluang itu.

Fajar/Fikri saat ini menempati peringkat 15 di ranking BWF World Tour 2025. Keduanya telah mengoleksi 58.790 poin usai tembus perempatfinal di Hylo Open pada awal November 2025.

1. Fajar/Fikri Berpeluang Lolos BWF World Tour Finals 2025

Fajar/Fikri kini terpaut sekira 8.000 poin dari Kittinupong Kedren/Dechapol Puavanukroh (Thailand) yang menempati batas akhir untuk masuk BWF World Tour Finals 2025, yakni peringkat kedelapan. Oleh karena itu, peluang Fajar/Fikri untuk lolos ke BWF World Tour Finals 2025 masih terbuka lebar.

Terdekat, Fajar/Fikri akan mentas di turnamen Australia Open pada 18 – 23 November 2025. Turnamen berlevel Super 500 itu bisa menjadi momentum bagi Fajar/Fikri untuk mendulang poin. Tambahan 9.200 poin akan didapat andai mereka mampu menjuarai turnamen itu.

“Sisa 2 bulan lagi yang pasti masih ada pertandingan Australia (Open) saya mau maksimalin saja pertandingan terakhir di tahun ini, siapa tahu bisa dapat hasil yang lebih baik lagi,” kata Fikri kepada awak media, termasuk iNews Media Group, dikutip pada Rabu (12/11/2025).

“Iya, pengen juara sih, cuma kan enggak gampang. Jadi ya step by step saja,” lanjutnya.