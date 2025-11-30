Jorge Martin Butuh Waktu untuk Nyetel dengan Aprilia Racing di MotoGP 2026

Jorge Martin membutuhkan waktu untuk bisa nyetel dengan Aprilia Racing di MotoGP 2026 (Foto: Instagram/@89jorgemartin)

JORGE Martin mengaku butuh waktu untuk bisa nyetel dengan motor Aprilia RS-GP di MotoGP 2026. Apalagi, ia bertekad meraih hasil lebih baik ketimbang musim lalu.

MotoGP 2025 menjadi periode sulit bagi Martinator. Ia banyak menghabiskan waktu untuk pemulihan cedera dan hanya mampu finis di posisi 21 klasemen dengan 29 poin.

1. Terus Bersiap

Martin mengatakan harus terus bersiap untuk menyambut MotoGP 2026. Sebab, dia ingin dapat bersaing di papan atas klasemen balapan motor dunia itu.

Sebelumnya, pembalap asal Spanyol itu telah menjalani Tes Pascamusim MotoGP Valencia 2025 di Sirkuit Ricardo Tormo, Cheste, Spanyol, 18 November. Ia sangat senang dapat ambil bagian dalam sesi tersebut.

"Sekarang kami kembali ke uji coba. Tujuannya adalah berada di sini di Valencia, meski pun saya masih belum 100%, bahkan belum 80%," kata Martin, dilansir dari Motosan, Minggu (30/11/2025).

Juara dunia MotoGP 2024 itu mengatakan akan memaksimalkan waktu untuk persiapan menyambut musim depan. Menurutnya, ada beberapa aspek yang harus terus ditingkatkan.