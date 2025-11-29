Ikut Balapan di Motor Ranch Milik Valentino Rossi, Pembalap Ini Alami Kecelakaan Horor

AJANG balap motor yang digelar di The Ranch atau Motor Ranch miliki legenda MotoGP, Valentino Rossi, diwarnai insiden horor. Seorang pembalap alami kecelakaan parah yang membuatnya sempat kehilangan kesadaran.

Pembalap itu adalah Mattia Pasini. Petugas medis yang bergegas datang membuat Mattia Pasini bisa segera sadar kembali.

1. Ajang Balap di Motor Ranch Milik Valentino Rossi

Ya, ajang balap motor bertajuk 100km Champions digelar di Motor Ranch milik Valentino Rossi yang terletak di Tavullia, Italia. Ajang balap itu berlangsung sejak Jumat, 28 November 2025.

Awalnya, ajang ini berlangsung dengan penuh kegembiraan. Namun, suasana perlombaan di hari pertama berubah jadi kekhawatiran kala Mattia Pasini mengalami kecelakaan.

Mattia Pasini dikeetahui seorang pembalap berpengalaman yang juga berprofesi sebagai komentator. Ikut ambil bagian dalam ajang tersebut, dia mengalami kecelakaan serius pada sesi balapan pertama.

Dilansir dari Motosan, Sabtu (29/11/2025), Pasini yang sedang berada di trek dengan motornya, bertabrakan dengan pembalap lain. Dia kemudian jatuh ke tanah, kepalanya terbentur, dan sempat kehilangan kesadaran.