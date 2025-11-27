Jorge Martin Blak-blakan Akui Terinspirasi Comeback Marc Marquez, Siap Juara Dunia MotoGP 2026?

JORGE Martin benar-benar terinspirasi dari comeback Marc Marquez yang sukses meraih gelar juara dunia MotoGP 2025. Ia yakin dapat mengikuti jejak seniornya itu.

Marquez harus melalui perjuangan berat untuk kembali mengecap manisnya gelar juara dunia MotoGP. The Ant from Cervera dibekap cedera patah tulang humerus di lengan kanannya sejak Juli 2020.

1. Puncak Kejayaan

Pembalap asal Spanyol itu mesti melewati empat kali operasi bedah untuk mengatasi cederanya. Bahkan, kondisi fisik Marquez tidak pernah kembali ke semula meski bisa bugar untuk balapan.

Namun, hal itu tidak menghalanginya untuk bangkit. Perlahan-lahan, Marquez kembali ke puncak yang ditandai dengan keberhasilan meraih gelar juara dunia yang ketujuh di MotoGP.

Situasi penuh kemalangan akibat cedera itu juga dialami Martin sepanjang MotoGP 2025. Ia harus menerima fakta tak bisa mempertahankan gelar juara dunia yang diraih pada MotoGP 2024 karena cedera.

Martinator absen setengah musim gara-gara kecelakaan di Tes Pramusim MotoGP 2025 serta pekan balapan MotoGP Qatar 2025. Setelah kembali, ia lagi-lagi jatuh pada Sprint Race MotoGP Jepang 2025 dan harus absen empat seri.