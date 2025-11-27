Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jorge Martin Blak-blakan Akui Terinspirasi Comeback Marc Marquez, Siap Juara Dunia MotoGP 2026?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |22:37 WIB
Jorge Martin Blak-blakan Akui Terinspirasi <i>Comeback</i> Marc Marquez, Siap Juara Dunia MotoGP 2026?
Jorge Martin yakin bisa mengikuti jejak Marc Marquez bangkit dari keterpurukan (Foto: Ducati Corse)
A
A
A

JORGE Martin benar-benar terinspirasi dari comeback Marc Marquez yang sukses meraih gelar juara dunia MotoGP 2025. Ia yakin dapat mengikuti jejak seniornya itu.

Marquez harus melalui perjuangan berat untuk kembali mengecap manisnya gelar juara dunia MotoGP. The Ant from Cervera dibekap cedera patah tulang humerus di lengan kanannya sejak Juli 2020.

1. Puncak Kejayaan

Jorge Martin. (Foto: Instagram/89jorgemartin)

Pembalap asal Spanyol itu mesti melewati empat kali operasi bedah untuk mengatasi cederanya. Bahkan, kondisi fisik Marquez tidak pernah kembali ke semula meski bisa bugar untuk balapan.

Namun, hal itu tidak menghalanginya untuk bangkit. Perlahan-lahan, Marquez kembali ke puncak yang ditandai dengan keberhasilan meraih gelar juara dunia yang ketujuh di MotoGP.

Situasi penuh kemalangan akibat cedera itu juga dialami Martin sepanjang MotoGP 2025. Ia harus menerima fakta tak bisa mempertahankan gelar juara dunia yang diraih pada MotoGP 2024 karena cedera.

Martinator absen setengah musim gara-gara kecelakaan di Tes Pramusim MotoGP 2025 serta pekan balapan MotoGP Qatar 2025. Setelah kembali, ia lagi-lagi jatuh pada Sprint Race MotoGP Jepang 2025 dan harus absen empat seri.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/38/3184881/fabio_quartararo-ubwn_large.jpg
Prediksi Fabio Quartararo soal Debut Toprak Razgatlioglu di MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184446/jorge_lorenzo_disebut_sebut_akan_gabung_ktm_pada_2026-M1Wr_large.jpg
Jorge Lorenzo Dirumorkan Gabung KTM pada MotoGP 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/38/3183547/pedro_acosta-d6Ss_large.jpg
Pedro Acosta Percaya Ducati dan Marc Marquez Bukan Satu-satunya Ancaman di MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/38/3183519/alex_marquez-uqVU_large.jpg
Komentar Berkelas Alex Marquez Usai Disebut Kandidat Kuat Juara MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/38/3182439/nicolo_bulega_mendapat_tugas_khusus_dari_ducati_corse_pada_motogp_2026-rvF2_large.jpg
Pembalap Pengganti Marc Marquez Dapat Tugas Khusus dari Ducati di MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/38/3182041/marc_marquez_diprediksi_bakal_lebih_lapar_dan_ganas_di_motogp_2026-dvm4_large.jpg
Marc Marquez Diprediksi Ngamuk dan Lebih Lapar di MotoGP 2026
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement