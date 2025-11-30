Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Fermin Aldeguer Bikin Takjub Bos Ducati, Pertanda Promosi ke Tim Pabrikan di MotoGP 2027?

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 30 November 2025 |09:58 WIB
Fermin Aldeguer Bikin Takjub Bos Ducati, Pertanda Promosi ke Tim Pabrikan di MotoGP 2027?
Rider Gresing Racing Fermin Aldeguer tampil impresif di MotoGP 2025. (Foto: Instagram/@ferminaldeguer_54)
A
A
A

MANAJER Tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, memberikan penilaian kepada rider tim satelit Gresini Ducati di MotoGP 2025. Alih-alih terkejut dengan penampilan Alex Marquez yang finis runner-up, Davide Tardozzi justru lebih terkejut dengan performa Fermin Aldeguer.

1. Ducati Rutin Lahirkan Pembalap Bertalenta 

Gresini Ducati merupakan salah satu tim satelit Ducati yang gemilang di MotoGP 2025. Tim yang dikomandoi Nadia Padovani itu mampu bersaing dalam perebutan podium di setiap balapannya.

Sampai-sampai, rider mereka, Alex Marquez finis runner-up MotoGP 2025. Pembalap asal Spanyol itu finis tepat di bawah Marc Marquez, sekaligus menggoreskan tinta sejarah MotoGP karena kesuksesannya itu di kelas para raja. 

Marc Marquez bersalaman dengan Alex Marquez usai MotoGP Italia 2025. (Foto: MotoGP)
Marc Marquez bersalaman dengan Alex Marquez usai MotoGP Italia 2025. (Foto: MotoGP)

Davide Tardozzi pun mengakui Gresini Ducati bekerja dengan sangat baik. Menurutnya, tim tersebut sukses menciptakan atmosfer tim yang positif sehingga mencetak pembalap-pembalap cepat. 

“Tim Gresini sejak awal bekerja sama dengan kami sudah menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang fantastis karena mereka mampu menang setiap tahun dengan berbagai pembalap,” kata Tardozzi, Okezone mengutip dari Crash, Minggu (30/11/2025). 

“Saya rasa atmosfer dalam tim dan profesionalisme orang-orang yang bekerja di sana hanya bisa menghasilkan kemenangan dan pmebalap-pembalap cepat,” sambung pria asal Italia ini.

 

