Marc Marquez Tak Tutup Kemungkinan Kembali ke Honda, Pindah pada MotoGP 2027?

MARC Marquez tak tutup kemungkinan kembali ke Honda. Akankah Marquez tinggalkan Ducati Lenovo hingga pindah ke Honda pada MotoGP 2027?

Ya, Marc Marquez menjawab isu kembali ke Honda pada MotoGP 2027. Marquez akan mempertimbangkan setiap keputusan di masa depan.

1. Sukses di Ducati

The Baby Alien -julukan Marc Marquez- baru saja meraih gelar juara MotoGP ketujuh. Pembalap asal Spanyol itu berhasil mengunci gelar juara musim 2025 setelah bersinar bersama Ducati Lenovo.

Enam gelar sebelumnya diraih Marquez bersama Honda. Namun setelah tak berkembang sejak 2020, Marquez memutuskan untuk meninggalkan Honda pada akhir musim 2023 untuk bergabung dengan Gresini Ducati.

Marquez langsung mencuri perhatian karena berhasil finis di posisi tiga akhir klasemen musim 2023. Tim pabrikan Ducati Lenovo pun merekrutnya. Terbukti, kemampuan Marquez mengantarnya ke gelar juara ketujuh.