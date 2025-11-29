Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Carlo Pernat Prediksi Marc Marquez Balik ke Honda, Duet dengan Adik Valentino Rossi!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 29 November 2025 |02:21 WIB
Carlo Pernat Prediksi Marc Marquez Balik ke Honda, Duet dengan Adik Valentino Rossi!
Carlo Pernat memprediksi Marc Marquez akan kembali ke Honda! (Foto: Ducati Corse)
A
A
A

PENGAMAT MotoGP, Carlo Pernat, memprediksi Marc Marquez akan kembali ke pelukan Honda Racing Corporation (HRC) pada 2027. Bahkan, ia akan tersenyum jika The Baby Alien duet dengan Luca Marini!

Masa depan Marquez menjadi hal menarik. Ia memang sukses menjadi juara dunia MotoGP 2025 bareng Ducati Lenovo. Pria asal Spanyol itu juga punya kontrak hingga 2026.

1. Bukan Jaminan

Marc Marquez mengabarkan kondisi usai MotoGP Mandalika 2025 (Foto: Instagram/@marcmarquez93)

Namun, bukan jaminan Marquez akan selamanya ada di Ducati. Keputusannya hengkang dari Honda pada akhir MotoGP 2023, membuktikan pria berusia 32 tahun itu hanya mementingkan kemenangan.

Di sisi lain, Honda yang sempat terpuruk kini perlahan bangkit. Mereka bisa kompetitif lagi di paruh kedua MotoGP 2025. Kebangkitan pabrikan berlogo sayap emas itu tentu menarik perhatian.

Pernat lantas mengungkap sebuah teorik menarik. Ia yakin betul Marquez tidak akan selamanya menetap di Ducati. Apalagi, Honda punya hubungan dekat dengan sang pembalap.

“Tidak ada kepastikan Marc Marquez akan di Ducati pada 2027. Honda sangat dekat dengan hatinya dan Alberto Puig akan melakukan segalanya untuk memulangkan Marquez,” kata Pernat, melansir dari Motosan, Sabtu (29/11/2025).

 

Halaman:
1 2
