Ketiban Sial Kenakan Nomor 1, Jorge Martin Tak Sabar Gunakan Angka 89 di MotoGP 2026!

PEMBALAP Tim Aprilia Racing, Jorge Martin, akan kembali memakai nomor 89 pada motornya di MotoGP 2026. Ia pun sudah tidak sabar memakai nomor lamanya tersebut.

1. Ketiban Sial di MotoGP 2025

Jorge Martin memakai nomor 1 di MotoGP 2025 karena statusnya sebagai juara dunia edisi 2024. Namun sayang, ia harus menjalani musim buruk di MotoGP 2025.

Pembalap asal Spanyol itu banyak menghabiskan musim dengan pemulihan cedera. Situasi itu membuat Jorge Martin gagal mempertahankan gelar juara MotoGP. Di klasemen akhir MotoGP 2025, Jorge Martin hanya menempati posisi 21 dengan 29 angka.

Ditambah lagi, ia juga harus merelakan nomor 1 pada motornya untuk musim depan. Nomor 1 musim depan berhak disandang juara MotoGP 2025, Marc Marquez. Namun, pada faktanya, The Baby Alien selalu memilih menggunakan angka andalannya, 93, sekalipun menjadi juara MotoGP di musim sebelumnya.

2. Tak Sabar Sambut MotoGP 2026

Jorge Martin kembali memakai nomor lamanya, yakni 89. Pembalap berjuluk The Martinator itu sangat antusias kembali memakai nomor 89. Ia meyakini dengan nomor tersebut, performanya akan kembali moncer.

“Nomor yang saya pakai empat tahun terakhir di MotoGP. Sejujurnya, saya tidak sabar untuk memakainya lagi,” kata Jorge Martin, Okezone mengutip dari Motosan, Minggu (30/11/2025).