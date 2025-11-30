Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Ketiban Sial Kenakan Nomor 1, Jorge Martin Tak Sabar Gunakan Angka 89 di MotoGP 2026!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 30 November 2025 |12:44 WIB
Ketiban Sial Kenakan Nomor 1, Jorge Martin Tak Sabar Gunakan Angka 89 di MotoGP 2026!
Jorge Martin kenakan nomor 89 di MotoGP 2026. (Foto: Instagram/@89jorgemartin)
A
A
A

PEMBALAP Tim Aprilia Racing, Jorge Martin, akan kembali memakai nomor 89 pada motornya di MotoGP 2026. Ia pun sudah tidak sabar memakai nomor lamanya tersebut. 

1. Ketiban Sial di MotoGP 2025

Jorge Martin memakai nomor 1 di MotoGP 2025 karena statusnya sebagai juara dunia edisi 2024. Namun sayang, ia harus menjalani musim buruk di MotoGP 2025.

Jorge Martin. (Foto: Instagram/89jorgemartin)

Pembalap asal Spanyol itu banyak menghabiskan musim dengan pemulihan cedera.  Situasi itu membuat Jorge Martin gagal mempertahankan gelar juara MotoGP. Di klasemen akhir MotoGP 2025, Jorge Martin hanya menempati posisi 21 dengan 29 angka.

Ditambah lagi, ia juga harus merelakan nomor 1 pada motornya untuk musim depan. Nomor 1 musim depan berhak disandang juara MotoGP 2025, Marc Marquez. Namun, pada faktanya, The Baby Alien selalu memilih menggunakan angka andalannya, 93, sekalipun menjadi juara MotoGP di musim sebelumnya.

2. Tak Sabar Sambut MotoGP 2026

Jorge Martin kembali memakai nomor lamanya, yakni 89. Pembalap berjuluk The Martinator itu sangat antusias kembali memakai nomor 89. Ia meyakini dengan nomor tersebut, performanya akan kembali moncer. 

“Nomor yang saya pakai empat tahun terakhir di MotoGP. Sejujurnya, saya tidak sabar untuk memakainya lagi,” kata Jorge Martin, Okezone mengutip dari Motosan, Minggu (30/11/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/38/3186715/marc_marquez-wIo7_large.jpg
Paolo Simoncelli Prediksi Marc Marquez Masih Mengerikan di MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/38/3186737/francesco_bagnaia-TFC7_large.jpg
Legenda Kevin Schwantz Sarankan Francesco Bagnaia Berbenah Total demi Sukses di MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/38/3186386/jorge_martin_yakin_bisa_mengikuti_jejak_marc_marquez_bangkit_dari_keterpurukan-PBfZ_large.jpg
Jorge Martin Blak-blakan Akui Terinspirasi Comeback Marc Marquez, Siap Juara Dunia MotoGP 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/38/3184881/fabio_quartararo-ubwn_large.jpg
Prediksi Fabio Quartararo soal Debut Toprak Razgatlioglu di MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184446/jorge_lorenzo_disebut_sebut_akan_gabung_ktm_pada_2026-M1Wr_large.jpg
Jorge Lorenzo Dirumorkan Gabung KTM pada MotoGP 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/38/3183547/pedro_acosta-d6Ss_large.jpg
Pedro Acosta Percaya Ducati dan Marc Marquez Bukan Satu-satunya Ancaman di MotoGP 2026
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement