HOME SPORTS NETTING

3 Pebulu Tangkis Indonesia Dihukum BWF Larangan Bermain Seumur Hidup, Nomor 1 Hendra!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 30 November 2025 |08:59 WIB
BWF melarang 3 pebulu tangkis Indonesia bermain bulu tangkis seumur hidup. (Foto: BWF)
BWF melarang 3 pebulu tangkis Indonesia bermain bulu tangkis seumur hidup. (Foto: BWF)
A
A
A

MEDIO Januari 2020, Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) mengumumkan ada delapan pebulu tangkis Indonesia yang terlibat kasus match fixing atau pengaturan skor. Kasus ini bak petir di siang bolong bagi dunia bulu tangkis Tanah Air.

Pemain-pemain yang terlibat dalam pengaturan skor ini tak ada satu pun yang berstatus atlet pelatnas bulu tangkis Cipayung. Sebanyak delapan atlet ini merupakan pemain non-pelatnas alias pemain profesional.

LOGO bwf

Dari delapan pemain itu, tiga di antaranya dihukum BWF larangan bermain seumur hidup. Lantas, siapa saja pebulu tangkis Indonesia yang dimaksud?

Berikut 3 pebulu tangkis Indonesia dihukum BWF larangan bermain seumur hidup:

1. Hendra Tandjaya

Ketimbang nama-nama lain, Hendra Tandjaya dicap sebagai sosok yang paling berdosa. Menurut penelusuran BWF, ia terlibat mengatur skor 10 pertandingan!

Bahkan dari pengaturan skor tersebut, Hendra mendapatkan keuntungan. Tak sampai di situ, ia juga bertaruh dalam beberapa pertandingan sehingga citra Indonesia di dunia bulu tangkis internasional rusak karenanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
