Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Tragis Ye Zhaoying, Rival Susy Susanti yang Dicap Pengkhianat China dan Hidup di Pengasingan

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 29 November 2025 |20:56 WIB
Kisah Tragis Ye Zhaoying, Rival Susy Susanti yang Dicap Pengkhianat China dan Hidup di Pengasingan
Mantan pebulutangkis tunggal putri China, Ye Zhaoying. (Foto: Instagram/ye_zhaoying)
A
A
A

KISAH tragis Ye Zhaoying, mantan pemain tunggal putri China yang merupakan rival sengit Susy Susanti di era 90-an hingga awal 2000-an, memiliki nasib pilu setelah karier olahraganya berakhir. Meskipun pernah menjadi legenda, Ye Zhaoying dicap sebagai pengkhianat oleh Pemerintah China setelah ia mengungkapkan skandal pengaturan pertandingan di Olimpiade Sydney 2000.

Dalam rekam jejak persaingan mereka, Ye Zhaoying memenangkan 11 dari 31 pertemuan melawan Susy Susanti. Namun, berbeda dengan Susy yang hidup damai, Ye Zhaoying harus menjalani hidup di bawah bayang-bayang pengucilan akibat intrik politik di negaranya.

1. Pengakuan Kontroversial

Ye Zhaoying sempat membuat pengakuan mengejutkan bahwa dirinya dipaksa dan diancam untuk sengaja mengalah saat bertanding melawan rekan senegaranya, Gong Zhichao, di babak semifinal Olimpiade Sydney 2000. Pengakuan yang membongkar intrik politik di balik rezim olahraga China ini berbuntut panjang.

Akibat melawan rezim tersebut, Ye Zhaoying pun dicap sebagai pengkhianat oleh Pemerintah China. Dampak dari cap buruk ini sangat parah; namanya bahkan pernah dihapus dari catatan sejarah olahraga China, meskipun ia telah menyumbangkan banyak prestasi bergengsi sepanjang kariernya.

Karena merasa terancam dan terbuang, ia terpaksa pindah dari China dan memilih Spanyol sebagai tempat tinggalnya demi mencari kehidupan yang lebih damai.

Ye Zhaoying vs Susi Susanti. BWF
Ye Zhaoying vs Susi Susanti. BWF

2. Hidup Terasing

Meski sempat dikabarkan hidup sebatang kara, Ye Zhaoying pindah ke Spanyol bersama sang suami, Hao Haidong. Namun, ia merasa diasingkan oleh keluarga dan rekan-rekannya karena dianggap terlalu vokal memprotes pemerintah.

“Ayah saya selalu mengatakan kepada saya untuk menjalani hidup dan berhenti memprotes pemerintah China,” kata Ye Zhaoying, mengutip dari Sportv2dk.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/40/3186729/zhao_yunlei_bersama_zhang_nan-cuLq_large.jpg
Kisah Kontroversial Cinta Segitiga Zhang Nan dan Zhao Yunlei, Musuh Bebuyutan Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/40/3186688/huang_yaqiong-aGJ9_large.jpg
Kisah Unik Persahabatan Pebulu Tangkis Supercantik Huang Yaqiong dengan Sapsiree Taerattanachai, Sering Ngobrol Pakai Isyarat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/40/3186647/fajar_alfian_dan_firly_assyifa_camilien-WGEj_large.jpg
Selamat! Fajar Alfian Resmi Lepas Masa Lajang, Nikahi Firly Assyifa Camilien
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/40/3186607/pearly_tan_dan_thinaah_muralitharan-HdS8_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Malaysia Pearly Tan/Thinaah Muralitharan, Nyaris Dicabut Kewarganegaraannya karena Pakai Jersey Tanpa Lengan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/40/3186529/susy_susanti_bersama_alan_budikusuma-fpNb_large.jpg
Kisah Romansa Pasangan Emas Olimpiade: Susy Susanti dan Alan Budikusuma, Cinlok yang Berujung Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/40/3186440/susy_susanti-AWHB_large.jpg
Kisah Duel Abadi Susy Susanti vs Ye Zhaoying: Ketika Legenda China Selalu Tumbang di Tanah Indonesia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement