Pelajaran Mahal Raymond/Joaquin Usai Dijegal Ganda Nomor Satu Dunia di Semifinal All England 2026

BIRMINGHAM – Langkah ganda putra Indonesia, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, harus terhenti di babak semifinal All England 2026. Meski gagal mengamankan tiket ke partai puncak, pasangan muda ini berhasil memetik pelajaran berharga dari panggung bulu tangkis tertua di dunia tersebut demi kematangan karier mereka di masa depan.

Duo Indonesia ini harus mengakui keunggulan wakil Korea Selatan, Kim Won Ho/Seo Seung Jae, melalui pertarungan dua gim langsung dengan skor 19-21 dan 13-21. Laga sengit tersebut dihelat di Utilita Arena, Birmingham, Inggris, pada Minggu (8/3/2026) dini hari WIB.

Raymond Indra mengungkapkan mereka telah berupaya tampil habis-habisan di babak semifinal All England kali ini. Ia mengakui bahwa pasangan lawan tampil sangat solid dan konsisten di sepanjang pertandingan.

"Puji Tuhan pertandingan berjalan lancar walaupun tadi tidak menang. Di gim pertama kami sudah unggul tapi tapi konsentrasinya kurang jadi lawan bisa membalikkan keadaan. Mereka punya kekuatan yaitu bisa tampil konsisten terutama di poin-poin akhir," kata Raymond dalam keterangannya, dikutip Minggu (8/3/2026).

Raymond Indra/Nikolaus Joaquin. (Foto: PBSI)

1. Evaluasi di Level Super 1000

Bagi Raymond, mencapai babak empat besar di turnamen bergengsi ini merupakan pencapaian yang positif meski belum berhasil membawa pulang trofi. Ia berkomitmen untuk segera melakukan evaluasi diri sekembalinya dari Birmingham.

"Pengalaman yang sangat berharga kami dapat di All England ini. Dari babak pertama kami tidak menemukan lawan yang mudah, semuanya setara di level Super 1000. Semakin tinggi levelnya makin susah juga," tambah Raymond.

Di sisi lain, Nikolaus Joaquin menyampaikan bahwa mereka sebenarnya datang ke lapangan dengan ambisi besar untuk menembus final. Namun, pada akhirnya realitas di lapangan menunjukkan bahwa sang lawan memang tampil lebih superior.