HOME SPORTS NETTING

Kisah Pebulu Tangkis Malaysia Pearly Tan/Thinaah Muralitharan, Nyaris Dicabut Kewarganegaraannya karena Pakai Jersey Tanpa Lengan

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 28 November 2025 |21:09 WIB
Kisah Pebulu Tangkis Malaysia Pearly Tan/Thinaah Muralitharan, Nyaris Dicabut Kewarganegaraannya karena Pakai Jersey Tanpa Lengan
Simak kisah Pearly Tan/Thinaah Muralitharan yang diminta dicabut kewarganegaraannya karena memakai jersey lengan pendek (Foto: Instagram/@__pearlytan)
A
A
A

KISAH pebulu tangkis Malaysia Pearly Tan/Thinaah Muralitharan menarik untuk diulas. Sebab, kewarganegaraan mereka nyaris dicabut gara-gara pakai jersey tanpa lengan!

Tan/Muralitharan adalah ganda putri andalan Malaysia. Beragam gelar sudah diraih pasangan keturunan Tionghoa dan India ini.

1. Jersey Tanpa Lengan

Pearly Tan/Thinaah Muralitharan. Foto BWF Media

Sejak berpasangan pada 2019, keduanya telah menyumbang empat gelar di BWF World Tour termasuk French Open 2022 Super 750. Terakhir, mereka merebut medali perak di BWF World Championships 2025.

Walau berprestasi, keduanya sempat dapat kritik tajam gara-gara pakaian. Tan/Muralitharan dinilai tidak menghormati nilai-nilai agama karena tampil dengan jersey tanpa lengan!

Kontroversi itu muncul di media sosial usai mereka tampil di Olimpiade Paris 2024. Tidak tanggung-tanggung, pengunggah konten tersebut meminta kewarganegaraan keduanya dicabut!

“Semoga Malaysia mewajibkan para pemain bulu tangkis negara kita untuk menutupi bagian tubuh mereka. Jika mereka menolak, mereka akan dicabut kewarganegaraannya karena menghina Islam,” bunyi unggahan itu.

 

