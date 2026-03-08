Kisah Pebulu Tangkis Mohammad Ahsan, Legenda dengan Satu Kepingan Puzzle yang Hilang

MOHAMMAD Ahsan tetaplah menjadi salah satu nama terbesar dalam sejarah bulu tangkis Indonesia. Dengan rentetan gelar bergengsi yang telah diraihnya, pria yang akrab disapa Babah ini adalah definisi dari kesuksesan di lapangan hijau.

Namun, di balik koleksi trofi juara dunianya yang mentereng, tersimpan sebuah cerita melankolis mengenai satu impian yang tak pernah sempat ia genggam hingga akhir karier profesionalnya: medali Olimpiade.

Bersama rekan duet setianya, Hendra Setiawan, Ahsan telah menaklukkan dunia dengan menjadi juara dunia sebanyak tiga kali, yakni pada edisi 2013, 2015, dan 2019. Ia juga berhasil mengumandangkan lagu Indonesia Raya di panggung Asian Games 2014 Incheon.

Meski telah meraih hampir segalanya, panggung Olimpiade seolah menjadi misteri yang tak terpecahkan bagi pemain jebolan PB Djarum ini.

1. Ambisi Emas yang Kandas di Rio de Janeiro

Setalah sukses menyabet emas Asian Games 2014, fokus Ahsan sepenuhnya tertuju pada pesta olahraga terbesar di dunia. Dalam sebuah wawancara, ia secara terbuka mengungkapkan hasratnya untuk melengkapi koleksi medali dengan emas dari Olimpiade Rio 2016.

Mohammad Ahsan dan Hendra Setiawan. Foto PBSI

"Pastinya Olimpiade, saya ingin sekali bisa membawa pulang medali emas Olimpiade, semoga bisa tercapai di Rio nanti, doakan ya," ucapnya penuh harap kala itu, dikutip dari laman resmi PB Djarum, Minggu (8/3/2026).

Sayangnya, realita di lapangan justru berkata lain. Meski menyandang status sebagai juara dunia yang sangat diunggulkan, pasangan Ahsan/Hendra justru harus menelan pil pahit.