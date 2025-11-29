Kisah Unik Persahabatan Pebulu Tangkis Supercantik Huang Yaqiong dengan Sapsiree Taerattanachai, Sering Ngobrol Pakai Isyarat

KISAH unik datang dalam persahabatan pebulu tangkis supercantik, Huang Yaqiong, dengan Sapsiree Taerattanachai. Ternyata, mereka sering ngobrol pakai isyarat.

Hal ini terjadi karena kendala bahasa di antara mereka. Huang Yaqiong diketahui berasal dari China, sementara Sapsiree Taerattanachai dari Thailand.

1. Persahabatan

Dunia bulu tangkis memang tak hanya menyuguhkan persaingan sengit antar pemain. Beberapa pemain juga bisa berhubungan dekat hingga bahkan bersahabat hingga menjalin asmara.

Soal persahabatan, salah satu hubungan akrab yang terjalin di dunia bulu tangkis terlihat dalam pertemanan Huang Yaqiong dengan Sapsiree Taerattanachai. Keduanya diketahui sama-sama bermain di sektor ganda campuran.

Huang Yaqiong pun kerap berduel sengit dengan Sapsiree Taerattanachai di lapangan karena keduanya sama-sama pemain top. Tetapi, hal ini tak membuat hubungan mereka jadi berjarak. Bahkan, keduanya malah bersahabat dekat.

Kala bertanding di negara yang sama, keduanya kerap menghabiskan waktu bersama untuk berbincang hingga membuat konten di media sosial. Hubungan ini curi perhatian netizen.