HOME SPORTS NETTING

Kisah Rekor Fantastis Susy Susanti, Dominasi 41 Kemenangan Beruntun yang Lampaui Istri Pebulu Tangkis Lin Dan

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 28 November 2025 |07:59 WIB
Kisah Rekor Fantastis Susy Susanti, Dominasi 41 Kemenangan Beruntun yang Lampaui Istri Pebulu Tangkis Lin Dan
Legenda bulu tangkis Indonesia, Susy Susanti. (Foto: Instagram/susysusantiofficial)
A
A
A

KISAH rekor fantastis Susy Susanti, dominasi 41 kemenangan beruntun yang istri pebulu tangkis Lin Dan menarik untuk dibahas. Selain dikenal sebagai peraih medali emas Olimpiade Barcelona 1992, legenda tunggal putri ini juga memiliki catatan prestasi yang membuatnya dihormati sebagai salah satu atlet terhebat sepanjang masa, termasuk keberhasilannya membawa Indonesia meraih gelar Piala Sudirman 1989 dan dua trofi Piala Uber (1994 dan 1996).

Dari segudang prestasinya di kancah IBF World Grand Prix dan Kejuaraan Dunia, terdapat satu rekor yang menempatkan Susy di puncak sejarah, sebuah catatan yang bahkan hingga hari ini belum mampu dipecahkan oleh penerusnya, yakni rekor kemenangan beruntun terpanjang di sektor tunggal putri.

1. Rekor 41 Kemenangan Beruntun

Susy Susanti tercatat pernah membukukan 41 kemenangan beruntun dalam karier profesionalnya. Angka ini merupakan sebuah pencapaian yang fantastis dan menunjukkan tingkat dominasi serta konsistensi yang luar biasa dari seorang atlet.

Rekor 41 kemenangan tanpa henti ini menjadi warisan abadi Susy di dunia bulutangkis. Jangankan melampaui, bahkan untuk mendekati rekor sensasional ini pun sangat sulit.

Hingga kini, belum ada satu pun pebulutangkis tunggal putri yang mampu menyamai apalagi memecahkan rekor tak tertandingi milik Susy Susanti tersebut. Keunggulan 41 kemenangan ini menjadikannya pemilik singgasana kemenangan beruntun terpanjang sepanjang sejarah sektor tersebut.

Susy Susanti
Susy Susanti

2. Melangkahi Istri Lin Dan

Pada daftar rekor kemenangan beruntun tunggal putri terbanyak, dominasi Susy Susanti terlihat jelas. Di posisi kedua, ada nama Xie Xingfang, mantan tunggal putri andalan China yang juga merupakan istri dari legenda tunggal putra Lin Dan.

 

Halaman:
1 2
