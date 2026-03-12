Marcus Gideon Penasaran Jajal Kekuatan Kim Won Ho/Seo Seung Jae yang Kini Jadi Ganda Putra Nomor 1 Dunia

JAKARTA – Legenda bulu tangkis Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon, penasaran jajal kekuatan Kim Won Ho/Seo Seung Jae. Ganda putra asal Korea Selatan itu diketahui jadi pemain nomor 1 dunia saat ini.

Marcus sendiri mengaku masih menyimpan keinginan untuk kembali tampil di turnamen bulu tangkis internasional. Saat masih aktif bermain, dia diketahui lama sekali menempati posisi ranking 1 dunia bersama Kevin Sanjaya Sukamuljo.

1. Pensiun

Marcus sebelumnya memutuskan pensiun sebagai pebulu tangkis profesional pada 9 Maret 2024. Meski telah gantung raket, dia tidak sepenuhnya meninggalkan dunia bulu tangkis yang membesarkan namanya.

Bersama almarhum ayahnya, Kurniahu Gideon, Marcus mendirikan Gideon Badminton Academy (GBA). Pebulu tangkis yang akrab disapa Sinyo itu juga beberapa kali terlihat hadir di PBSI untuk menjadi sparring partner sektor ganda putra pratama.

Kecintaan Marcus terhadap bulu tangkis membuatnya tetap mengikuti perkembangan turnamen internasional. Eks tandem Kevin Sanjaya Sukamuljo itu pun terus memantau persaingan terbaru di sektor ganda putra dunia.

2. Soroti Kim/Seo

Salah satunya Marcus menyaksikan ajang All England Open Badminton Championships yang berakhir Minggu 8 Maret 2026. Dari turnamen tersebut, Marcus mengaku semakin penasaran dengan performa pasangan Korea Selatan Kim Won Ho/Seo Seung Jae.

"Gatel juga (ingin main). Ya maksudnya penasaran sih sama Kim/Seo bagusnya di mana gitu? Kalau dulu kan saya sering lawan cuma partnernya bukan Kim Won Ho. Kalau sama yang satu, Kang Min-hyuk, saya banyak menangnya. Sekarang mungkin dia lebih bagus juga, lebih matang, tapi ya penasaran saja sih," kata Marcus di Gideon Badminton Hall, dikutip pada Kamis (12/3/2026).

"Karena (mereka) sebagus itu kan, enggak kalah-kalah setahun bisa 12 (juara). Kalah saya dulu cuma 10 atau 9 (gelar) mungkin final 11 lah, 12. Lalu dia orangnya tenang, itu yang susah dicari kan," sambungnya.