Hasil 16 Besar Syed Modi India International 2025: Isyana/Rinjani Tembus Perempatfinal!

LUCKNOW - Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara Nastine menembus perempatfinal Syed Modi India International 2025. Mereka menang atas Sung Shuo Yun/Yu Chien Hui dengan skor 21-16 dan 21-8.

Bermain di BBD U.P Badminton Academy, Lucknow, India, Kamis (27/11/2025) sore WIB, Isyana/Rinjani tampil begitu percaya diri dalam gim pertama melawan Yun/Yu. Akan tetapi, Yun/Yu memberikan perlawanan juga cukup ketat.

Saat ini kedua pasangan masih bermain imbang dengan poin 7-7. Itu menandakan keduanya tampil begitu ngotot dalam gim pertama.

Secara perlahan Isyana/Rinjani dapat memimpin atas lawan. Saat ini mereka mengumpulkan 13-12 poin.

Isyana/Rinjani akhirnya meraih hasil maksimal atas Yun/Yu. Sebab, mereka berhasil mengalahkan Yun/Yu dengan poin 21-16.