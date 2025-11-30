Dejan/Bernadine Bersyukur Jadi Juara Syed Modi India International 2025

Dejan Ferdinansyah/Bernadine Anindya Wardana sungguh bersyukur bisa jadi juara Syed Modi India International 2025 Super 300 (Foto: X/@INABadminton)

LUCKNOW – Dejan Ferdinansyah/Bernadine Anindya Wardana sungguh bersyukur bisa jadi juara Syed Modi India International 2025 Super 300. Sebab, kerja keras mereka berbuah manis.

Dejan/Bernadine menjadi juara usai mengalahkan wakil Thailand Pakkapon Teeraratsakul/Sapsiree Taerattanachai dengan poin 21-19 dan 21-16 dalam babak final. Laga itu berlangsung di BBD U.P Badminton Academy, India, Minggu (30/11/2025) siang WIB.

1. Kerja Keras

Dejan Ferdinansyah/Bernadine Anindya Wardana (Foto: X/@INABadminton)

Dejan mengatakan kerja kerasnya akhirnya dapat berbuah manis. Mereka memang sangat fokus sepanjang gelaran Syed Modi India International 2025.

"Alhamdulillah di sini bisa juara lagi. Setelah juara Super 100, kali ini bisa naik jadi juara Super 300," kata Dejan dalam keterangan resmi PBSI, Minggu (30/11/2025).

"Kalau buat saya kunci di pekan ini hanya fokus di pertandingan saja, fokus match per match dan alhamdulillah berjalan dengan baik," tambah pria asal Garut itu.