Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Perempatfinal Syed Modi India International 2025: Isyana/Rinjani Tumbang dari Ganda Putri Jepang

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 28 November 2025 |19:24 WIB
Hasil Perempatfinal Syed Modi India International 2025: Isyana/Rinjani Tumbang dari Ganda Putri Jepang
Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara Nastine kandas di babak perempatfinal Syed Modi India International 2025 (Foto: X/@INABadminton)
A
A
A

LUCKNOW - Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara Nastine kandas di babak perempatfinal Syed Modi India International 2025. Mereka takluk dari Kaho Osawa/Mai Tanabe 16-21 dan 10-21.

Bermain di BBD U.P Badminton Academy, Lucknow, India, Jumat (28/11/2025) malam WIB, Isyana/Rinjani tidak memulai laga dengan baik. Mereka harus tertinggal cukup jauh dari Osawa/Tanabe dengan skor 3-8.

Isyana Syahira/Rinjani Kwinnara. (Foto: PBSI)

Isyana/Rinjani mencoba untuk mengejar ketertinggalan. Namun sayang, mereka harus tertinggal cukup jauh di interval gim pertama dengan skor 5-11 dari pasangan Jepang tersebut.

Usai jeda, pasangan Pelatnas PBSI itu mencoba untuk bangkit. Tapi, mereka semakin tertinggal jauh menjadi 12-16. Pada akhirnya, Isyana/Rinjani kalah di gim pertama dengan skor 15-21 atas Osawa/Tanabe.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/40/3185663/apriyani_rahayu_bersama_siti_fadia-Ttds_large.jpg
Apriyani Rahayu/Siti Fadia Resmi Ditarik dari Syed Modi India International 2025, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/40/3186319//simak_kisah_pramudya_kusumawardana_yang_ternyata_pernah_berpasangan_dengan_gronya_somerville-q2jO_large.jpg
Kisah Pramudya Kusumawardana, Pebulu Tangkis Indonesia yang Bela Australia Ternyata Pernah Duet dengan Gronya Somerville
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/40/3186339//hendra_setiawan_dan_greysia_polii_resmi_berduet_kembali-ELsC_large.jpg
Hendra Setiawan dan Greysia Polii Duet Lagi, Wujudkan Mimpi Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/40/3186024//kento_momota-vSTL_large.jpg
Kisah Mengejutkan Eks Raja Bulu Tangkis Kento Momota, Rival Sengit Anthony Ginting yang Beri Sinyal Comeback dari Pensiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/40/3186114//viktor_axelsen-SkXQ_large.jpg
5 Atlet Bulu Tangkis Dunia yang Suka Emosi hingga Banting Raket, Nomor 1 Viktor Axelsen!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/40/3186131//raymond_indra_dan_nikolaus_joaquin-oeEc_large.jpg
Reaksi Raymond/Joaquin Usai Kalahkan Idola Sendiri di Final Australia Open 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement