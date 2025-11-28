Hasil Perempatfinal Syed Modi India International 2025: Isyana/Rinjani Tumbang dari Ganda Putri Jepang

LUCKNOW - Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara Nastine kandas di babak perempatfinal Syed Modi India International 2025. Mereka takluk dari Kaho Osawa/Mai Tanabe 16-21 dan 10-21.

Bermain di BBD U.P Badminton Academy, Lucknow, India, Jumat (28/11/2025) malam WIB, Isyana/Rinjani tidak memulai laga dengan baik. Mereka harus tertinggal cukup jauh dari Osawa/Tanabe dengan skor 3-8.

Isyana/Rinjani mencoba untuk mengejar ketertinggalan. Namun sayang, mereka harus tertinggal cukup jauh di interval gim pertama dengan skor 5-11 dari pasangan Jepang tersebut.

Usai jeda, pasangan Pelatnas PBSI itu mencoba untuk bangkit. Tapi, mereka semakin tertinggal jauh menjadi 12-16. Pada akhirnya, Isyana/Rinjani kalah di gim pertama dengan skor 15-21 atas Osawa/Tanabe.