Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jadwal Wakil Indonesia di Semifinal Syed Modi India International 2025: 2 Wakil Siap Tempur, Tercipta All Indonesian Final?

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 29 November 2025 |09:03 WIB
Jadwal Wakil Indonesia di Semifinal Syed Modi India International 2025: 2 Wakil Siap Tempur, Tercipta All Indonesian Final?
Dejan Ferdinansyah/Bernadine Anindya jadi duet baru. (Foto: PBSI)
A
A
A

JADWAL wakil Indonesia di semifinal Syed Modi India International 2025 menarik diulas. Sejumlah wakil Tanah Air siap tempur, termasuk Dejan Ferdinansyah/Bernadine Anindya Wardana.

Ya, ajang bulu tangkis dengan level Super 300, yakni Syed Modi India International 2025, berlanjut hari ini. Memasuki semifinal, ada 2 wakil Indonesia yang siap tampil. Jika keduanya berhasil menang, all Indonesian final bakal tercipta!

Dejan Ferdinansyah dan Bernadine Anindya

1. Dejan/Bernadine Lawan Wakil Tuan Rumah

Salah satu wakil yang akan tampil hari ini adalah duet baru di ganda campuran, yakni Dejan Ferdinansyah/Bernadine Anindya Wardana. Mereka akan tantang wakil tuan rumah, Hariharan Amsakarunan/Treesa Jolly.

Lantaran baru diduetkan, ini akan jadi pertemuan pertama antara Dejan/Bernadine melawan Hariharan/Treesa. Menarik tentunya menantikan laga ini.

Kans Dejan/Bernadine menang tentunya terbuka lebar. Sebab, mereka tampil tangguh sejauh ini di ajang tersebut. Untuk lolos ke semifinal, mereka pulangkan unggulan ketiga asal Malaysia, Wong Tien Ci/Lim Chiew Sien, dengan skor 21-15, 12-21, dan 21-10.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/40/3185842/siti_sarah_bersama_az_zahra-CIAV_large.jpg
Hasil Syed Modi India International 2025: Perjuangan Siti Sarah/Az Zahra Terhenti di Babak Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/40/3185663/apriyani_rahayu_bersama_siti_fadia-Ttds_large.jpg
Apriyani Rahayu/Siti Fadia Resmi Ditarik dari Syed Modi India International 2025, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/40/3186630//putri_kusuma_wardani-LIbk_large.jpg
3 Kali Runner-Up di Turnamen Super 500, Putri KW Bidik Gelar Juara di Indonesia Masters 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/40/3186525//christinna_pedersen_dan_kamilla_rytter_juhl-G6i4_large.jpg
Kisah Asmara Terlarang Ganda Putri Denmark Christinna Pedersen/Kamilla Rytter Juhl, Sukses Tipu BWF Selama Bertahun-tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/40/3186607//pearly_tan_dan_thinaah_muralitharan-HdS8_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Malaysia Pearly Tan/Thinaah Muralitharan, Nyaris Dicabut Kewarganegaraannya karena Pakai Jersey Tanpa Lengan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/40/3186319//simak_kisah_pramudya_kusumawardana_yang_ternyata_pernah_berpasangan_dengan_gronya_somerville-q2jO_large.jpg
Kisah Pramudya Kusumawardana, Pebulu Tangkis Indonesia yang Bela Australia Ternyata Pernah Duet dengan Gronya Somerville
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement