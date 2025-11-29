JADWAL wakil Indonesia di semifinal Syed Modi India International 2025 menarik diulas. Sejumlah wakil Tanah Air siap tempur, termasuk Dejan Ferdinansyah/Bernadine Anindya Wardana.
Ya, ajang bulu tangkis dengan level Super 300, yakni Syed Modi India International 2025, berlanjut hari ini. Memasuki semifinal, ada 2 wakil Indonesia yang siap tampil. Jika keduanya berhasil menang, all Indonesian final bakal tercipta!
Salah satu wakil yang akan tampil hari ini adalah duet baru di ganda campuran, yakni Dejan Ferdinansyah/Bernadine Anindya Wardana. Mereka akan tantang wakil tuan rumah, Hariharan Amsakarunan/Treesa Jolly.
Lantaran baru diduetkan, ini akan jadi pertemuan pertama antara Dejan/Bernadine melawan Hariharan/Treesa. Menarik tentunya menantikan laga ini.
Kans Dejan/Bernadine menang tentunya terbuka lebar. Sebab, mereka tampil tangguh sejauh ini di ajang tersebut. Untuk lolos ke semifinal, mereka pulangkan unggulan ketiga asal Malaysia, Wong Tien Ci/Lim Chiew Sien, dengan skor 21-15, 12-21, dan 21-10.