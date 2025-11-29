Jadwal Wakil Indonesia di Semifinal Syed Modi India International 2025: 2 Wakil Siap Tempur, Tercipta All Indonesian Final?

JADWAL wakil Indonesia di semifinal Syed Modi India International 2025 menarik diulas. Sejumlah wakil Tanah Air siap tempur, termasuk Dejan Ferdinansyah/Bernadine Anindya Wardana.

Ya, ajang bulu tangkis dengan level Super 300, yakni Syed Modi India International 2025, berlanjut hari ini. Memasuki semifinal, ada 2 wakil Indonesia yang siap tampil. Jika keduanya berhasil menang, all Indonesian final bakal tercipta!

1. Dejan/Bernadine Lawan Wakil Tuan Rumah

Salah satu wakil yang akan tampil hari ini adalah duet baru di ganda campuran, yakni Dejan Ferdinansyah/Bernadine Anindya Wardana. Mereka akan tantang wakil tuan rumah, Hariharan Amsakarunan/Treesa Jolly.

Lantaran baru diduetkan, ini akan jadi pertemuan pertama antara Dejan/Bernadine melawan Hariharan/Treesa. Menarik tentunya menantikan laga ini.

Kans Dejan/Bernadine menang tentunya terbuka lebar. Sebab, mereka tampil tangguh sejauh ini di ajang tersebut. Untuk lolos ke semifinal, mereka pulangkan unggulan ketiga asal Malaysia, Wong Tien Ci/Lim Chiew Sien, dengan skor 21-15, 12-21, dan 21-10.