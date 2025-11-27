Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil 16 Besar Syed Modi India International 2025: Bungkam Tuan Rumah, Marwan/Aisyah ke Perempatfinal

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |13:24 WIB
Hasil 16 Besar Syed Modi India International 2025: Bungkam Tuan Rumah, Marwan/Aisyah ke Perempatfinal
Ganda campuran Indonesia, Marwan Faza/Aisyah Salsabila. (Foto: PBSI)
A
A
A

LUCKNOW - Pasangan ganda campuran Indonesia, Marwan Faza/Aisyah Salsabila Putri Pranata, memastikan diri lolos ke perempatifnal Syed Modi India International 2025. Kepastian itu diraih usai Marwan/Aisyah mengalahkan wakil tuan rumah, Dhruv Rawat/Maneesha K, di babak 16 besar, pada Kamis (27/11/2025) siang WIB.

Tiket perempatfinal Syed Modi India International 2025 yang diraih Marwan/Aisyah diperoleh dengan tidak mudah. Terbukti mereka membutuhkan waktu 54 menit untuk bisa menang tiga gim dengan skor 21-19, 17-21, dan 21-10.

Jalannya Pertandingan

Berlaga di BBD U.P Badminton Academy, India, kedua pasangan bertarung sengit sejak awal. Marwan/Aisyah sempat tertinggal 6-7 dari pasangan tuan rumah.

Marwan/Aisyah tampil cukup ngotot. Perlahan, mereka berhasil keluar dari tekanan dan berhasil mencapai interval gim pertama lebih dulu atas Rawat/Maneesha dengan skor 11-9.

Usai jeda, pertarungan sengit kembali tersaji. Kedua pasangan terus kejar-kejaran angka hingga 14-14. Tapi setelah itu, Marwan/Aisyah tampak kehilangan konsentrasi karena tertinggal 14-16.

Marwan Faza dan Aisyah Salsabila Putri Pranata foto pbsi
Marwan Faza dan Aisyah Salsabila Putri Pranata foto pbsi

Namun demikian, Marwan/Aisyah terus memangkas jarak dari pasangan tuan rumah. Sampai akhirnya, mereka berhasil merebut kemenangan di gim pertama dengan skor 21-19 atas Rawat/Maneesha.

Pada gim kedua, Marwan/Aisyah memulai laga dengan baik. Duet Pelatnas PBSI Cipayung itu ungguli Rawat/Maneesha dengan skor 6-4.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/40/3186201//hendra_setiawan_bersama_sandiani_arief-S21z_large.jpg
Kisah Lucu Pengeluaran Hendra Setiawan di Denmark Ketahuan sang Istri, Terbongkar Gara-Gara Detektif Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/40/3186195//rachel_allessya_bersama_febi_setianingrum-Eb8a_large.jpg
Usai Rebut Gelar Australia Open 2025, Rachel/Febi Dipastikan Tetap Berpasangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/40/3186190//yeo_jia_min-2Ku6_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Cantik Yeo Jia Min, Tunggal Putri yang Ukir Banyak Sejarah untuk Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/40/3186172//raymond_indra_dan_nikolaus_joaquin-ScM0_large.jpg
Dibandingkan dengan Marcus/Kevin Usai Juara Australia Open 2025, Begini Reaksi Raymond/Joaquin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/40/3185770//chico_aura_dwi_wardoyo-gDJp_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Chico Aura, Memulai Karier dari Lapangan Beton hingga Punya Mimpi Kenalkan Papua ke Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/40/3185645//hans_kristian_vittinghus_jatuh_cinta_dengan_mi_instan_indonesia-wEKD_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Denmark yang Jatuh Hati dengan Mi Instan, Sampai Tertarik Buka Warmindo
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement