Hasil 16 Besar Syed Modi India International 2025: Bungkam Tuan Rumah, Marwan/Aisyah ke Perempatfinal

LUCKNOW - Pasangan ganda campuran Indonesia, Marwan Faza/Aisyah Salsabila Putri Pranata, memastikan diri lolos ke perempatifnal Syed Modi India International 2025. Kepastian itu diraih usai Marwan/Aisyah mengalahkan wakil tuan rumah, Dhruv Rawat/Maneesha K, di babak 16 besar, pada Kamis (27/11/2025) siang WIB.

Tiket perempatfinal Syed Modi India International 2025 yang diraih Marwan/Aisyah diperoleh dengan tidak mudah. Terbukti mereka membutuhkan waktu 54 menit untuk bisa menang tiga gim dengan skor 21-19, 17-21, dan 21-10.

Jalannya Pertandingan

Berlaga di BBD U.P Badminton Academy, India, kedua pasangan bertarung sengit sejak awal. Marwan/Aisyah sempat tertinggal 6-7 dari pasangan tuan rumah.

Marwan/Aisyah tampil cukup ngotot. Perlahan, mereka berhasil keluar dari tekanan dan berhasil mencapai interval gim pertama lebih dulu atas Rawat/Maneesha dengan skor 11-9.

Usai jeda, pertarungan sengit kembali tersaji. Kedua pasangan terus kejar-kejaran angka hingga 14-14. Tapi setelah itu, Marwan/Aisyah tampak kehilangan konsentrasi karena tertinggal 14-16.

Marwan Faza dan Aisyah Salsabila Putri Pranata foto pbsi

Namun demikian, Marwan/Aisyah terus memangkas jarak dari pasangan tuan rumah. Sampai akhirnya, mereka berhasil merebut kemenangan di gim pertama dengan skor 21-19 atas Rawat/Maneesha.

Pada gim kedua, Marwan/Aisyah memulai laga dengan baik. Duet Pelatnas PBSI Cipayung itu ungguli Rawat/Maneesha dengan skor 6-4.