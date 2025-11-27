Hasil 16 Besar Syed Modi India International 2025: Dejan/Bernadine Tembus Perempatfinal!

LUCKNOW – Dejan Ferdinansyah/Bernadine Anindya Wardana sukses melaju ke perempatfinal Syed Modi India International 2025. Mereka menyisihkan Mithileish P Krishnan/Varna Prabhuanand di babak 16 besar dengan skor 21-12 dan 21-6.

Bermain di BBD U.P Badminton Academy, Lucknow, Kamis (27/11) siang WIB, kedua pasangan bertarung sengit sejak awal hingga skor imbang 4-4. Namun setelah itu, Dejan/Bernadine mampu keluar dari tekanan dan unggul 7-4.

Poin demi poin terus dicuri oleh mereka dari Mithileish/Varna. Sampai akhirnya, Dejan/Bernadine unggul di interval gim pertama dengan skor 11-7.

Usai jeda, Dejan/Bernadine terus memperlebar keunggulannya hingga 19-12. Hasilnya, ganda campuran Indonesia itu menutup gim pertama dengan skor kemenangan 21-12 atas pasangan tuan rumah.

Di gim kedua, Dejan/Bernadine tampil menyengat. Racikan baru Pelatnas PBSI itu unggul cukup telak atas Mithileish/Varna dengan skor 8-1.