Hasil Semifinal Syed Modi India International 2025: Dihentikan Wakil Thailand, Marwan/Aisyah Gagal ke Final

LUCKNOW – Pasangan ganda campuran Indonesia, Marwan Faza/Aisyah Salsabila Putri Pranata, harus menghentikan langkah mereka di babak semifinal Syed Modi India International 2025. Marwan/Aisyah gagal melaju ke final setelah dikalahkan oleh wakil Thailand, Pakkapon Teeraratsakul/Sapsiree Taerattanachai, dengan skor telak 10-21 dan 12-21.

Pertemuan antara kedua pasangan ini berlangsung dalam laga semifinal Syed Modi India International 2025. Pertandingan tersebut digelar di BBD U.P Badminton Academy, Lucknow, India, pada Sabtu (29/11/2025) sore WIB.

Jalannya Pertandingan

Marwan/Aisyah berusaha menampilkan performa terbaiknya melawan Pakkapon/Sapsiree di gim pertama. Akan tetapi, mereka mendapatkan perlawanan ketat dan sulit menembus pertahanan pasangan Thailand yang tampil solid.

Pakkapon/Sapsiree mampu unggul sejak awal dan sementara waktu memimpin atas Marwan/Aisyah, dengan mengumpulkan poin 6-3. Pasangan Thailand tersebut terus memperlebar keunggulan dan mencapai interval dengan skor 11-6.

Marwan Faza/Aisyah Salsabila (Foto: PBSI)_

Marwan/Aisyah harus mengakui ketangguhan dan kecepatan Pakkapon/Sapsiree di gim pembuka ini. Alhasil, Marwan/Aisyah kalah dengan skor cukup jauh, 10-21 dari Pakkapon/Sapsiree.