HOME SPORTS NETTING

Hasil Final Syed Modi India International 2025: Dejan/Bernadine Juara!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 30 November 2025 |14:30 WIB
Hasil Final Syed Modi India International 2025: Dejan/Bernadine Juara!
Dejan Ferdinansyah/Bernadine Anindya Wardana sukses menjadi juara Syed Modi India International 2025 (Foto: X/@INABadminton)
A
A
A

LUCKNOW – Dejan Ferdinansyah/Bernadine Anindya Wardana sukses menjadi juara Syed Modi India International 2025! Mereka mengalahkan Pakkapon Teeratsakul/Sapsiree Taerattanachai di babak final dengan skor 21-19 dan 21-16.

Bermain di BBD U.P Badminton Academy, Lucknow, India, Minggu (30/11/2025), Dejan/Bernadine memulai laga dengan baik. Mereka mampu unggul 6-4 atas Pakkapon/Sapsiree.

Dejan Ferdinansyah/Bernadine Anindya Wardana (Foto: X/@INABadminton)

Poin demi poin berhasil mereka curi hingga unggul di interval gim pertama dengan skor 11-8. Namun usai jeda, Dejan/Bernadine tampak kehilangan fokus. Pasalnya, Pakkapon/Sapsiree sukses membalikkan keadaan menjadi unggul 13-11.

Meski begitu, Dejan/Bernadine tidak patah arang. Ganda Pelatnas PBSI Cipayung itu kembali berbalik unggul menjadi 17-16. Pada akhirnya, mereka sukses menutup laga dengan skor kemenangan 21-19 atas Pakkapon/Sapsiree.

Di gim kedua, Dejan/Bernadine langsung tancap gas dan unggul 4-1 atas pasangan Thailand tersebut. Mereka terlihat cukup nyaman mencuri poin demi poin dari Pakkapon/Sapsiree.

 

