Francesco Bagnaia: MotoGP 2025 Salah Satu Musim Terberat Saya!

PEMBALAP Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, curhat soal kiprahnya di MotoGP 2025. Dia menyebut MotoGP 2025 jadi salah satu musim terberatnya.

Bagnaia diketahui harus puas berada dalam posisi kelima dalam klasemen akhir MotoGP 2025 usai mengemas 288 poin. Pembalap asal Italia itu hanya berhasil mengemas delapan podium pada balapan utama, termasuk dua kemenangan.

1. Musim Berat

Rider Ducati Lenovo Team itu mengakui MotoGP 2025 menjadi musim terberatnya di kejuaraan dunia. Meski ada ketidakberuntungan, Pecco mengatakan bahwa ada banyak faktor yang membuatnya tak tampil baik di atas Desmosedici GP25.

"Ini salah satu musim terberat saya, mungkin yang terburuk yang pernah saya jalani. Terutama di bagian akhir. Tidak banyak lagi yang bisa dikatakan; saya sudah cukup bicara sepanjang musim ini," kata Bagnaia seperti dilansir dari Speedweek, Senin (17/11/2025).

2. Beruntung Bisa Tembus 5 Besar

Bahkan, Francesco Bagnaia mengatakan dirinya beruntung bisa mengakhiri musim di posisi kelima. Menurutnya, itu terjadi karena paruh musim pertama berjalan dengan baik, meski dijalani dengan cukup berat.

"Saya memulai dengan ide untuk bisa menang, saya finis di urutan kelima di kejuaraan dan hanya karena bagian pertama musim ini berjalan sedikit lebih baik. Dalam hal hasil, dari Brno dan seterusnya ada banyak ketidakkonsistenan, banyak kesulitan, itu berjalan sangat buruk," ujarnya.