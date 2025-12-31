Kisah Viktoriia Kozyreva, Pebulu Tangkis Cantik Rusia yang Kini Fokus Jadi Model

DUNIA bulu tangkis tidak hanya menyajikan persaingan ketat di atas lapangan, tetapi juga sering kali melahirkan sosok yang mencuri perhatian karena pesona visualnya. Salah satunya adalah Viktoriia Kozyreva, bidadari bulu tangkis asal Rusia yang kini mantap fokus menjadi model.

Kozyreva mulai dikenal luas saat memperkuat Timnas Rusia dalam Kejuaraan Dunia Junior 2019. Kala itu, meski prestasinya tidak terlalu mencolok, kehadirannya di lapangan sukses membuat banyak penggemar terpesona. Banyak yang menilai dengan wajah seelok itu, ia lebih pantas berjalan di atas catwalk daripada bertarung di arena bulu tangkis.

1. Terjepit Hukuman BWF

Sayangnya, karier profesional Kozyreva tidak berjalan semulus parasnya. Selain memiliki peringkat BWF yang kurang mentereng di posisi ratusan, ia juga terkena dampak besar dari agresi militer Rusia ke Ukraina.

Induk bulu tangkis dunia, BWF, menjatuhkan sanksi larangan bertanding bagi atlet-atlet Rusia, yang membuat Kozyreva terisolasi dari berbagai turnamen internasional sejak awal tahun 2022. Penampilan terakhirnya tercatat pada ajang Estonia International di Januari 2022.

Sejak saat itu, ketidakpastian mengenai kapan sanksi tersebut akan berakhir membuatnya seolah telah gantung raket secara prematur.

Viktoriia Kozyreva (Foto: Instagram/@viktorisssss)

2. Jadi Model

Sadar bahwa masa depannya di dunia tepok bulu sedang terombang-ambing, Kozyreva kini mulai serius merambah dunia model dan selebgram. Melalui unggahan di media sosialnya, perempuan yang kini berusia sekitar 24 tahun tersebut terlihat sangat menikmati peran barunya.