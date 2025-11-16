Komentar Berkelas Francesco Bagnaia Terkait Insiden Kehabisan Bensin di Kualifikasi MotoGP Valencia 2025

VALENCIA – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, menghadapi nasib sial ketika motornya kehabisan bahan bakar saat menjalani sesi Kualifikasi MotoGP Valencia 2025. Alih-alih menyalahkan tim atas kesalahan perhitungan bahan bakar, Bagnaia memberikan jawaban yang bijak dan lapang dada, menerima insiden tersebut sebagai bagian dari pekerjaan.

Bagnaia harus memulai perjuangannya dari Kualifikasi 1 (Q1) di MotoGP Valencia 2025. Sayangnya, masalah bahan bakar itu membuatnya gagal lolos ke Q2, dan pembalap yang akrab disapa Pecco itu harus puas memulai balapan dari posisi ke-16.

1. Kesalahan Fatal di Masa Lalu

Murid Valentino Rossi itu tidak merasa insiden kehabisan bensin ini adalah akhir dari segalanya. Ia bahkan membandingkannya dengan kesalahan yang pernah ia buat sendiri di masa lalu, menunjukkan bahwa kesalahan adalah hal yang wajar terjadi.

“Tahun lalu saya crash di Barcelona saat saya sedang memimpin, dan saya membuat tim kehilangan gelar juara dunia. Jadi, semua orang bisa membuat kesalahan—kesalahan saya bahkan lebih buruk,” ujar Bagnaia, dilansir dari Crash, Sabtu (16/11/2025).

Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/ducaticorse)

"Di kualifikasi, saya memulai dengan tidak fantastis tetapi pada percobaan kedua saya kehabisan bahan bakar. Jadi, ini sesuatu yang bisa terjadi karena semua orang bisa membuat kesalahan: saya membuat kesalahan, tim juga bisa membuat kesalahan, itu normal, itu bagian dari pekerjaan. Jadi, hal seperti ini bisa saja terjadi,” tambahnya.

"Pada momen seperti ini, semuanya terlihat lebih buruk karena situasi dan musim ini memang sudah cukup berat, jadi tampak lebih buruk, tetapi ya beginilah adanya,” lanjut Bagnaia.