Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Komentar Berkelas Francesco Bagnaia Terkait Insiden Kehabisan Bensin di Kualifikasi MotoGP Valencia 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 16 November 2025 |15:47 WIB
Komentar Berkelas Francesco Bagnaia Terkait Insiden Kehabisan Bensin di Kualifikasi MotoGP Valencia 2025
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/ducaticorse)
A
A
A

VALENCIA – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, menghadapi nasib sial ketika motornya kehabisan bahan bakar saat menjalani sesi Kualifikasi MotoGP Valencia 2025. Alih-alih menyalahkan tim atas kesalahan perhitungan bahan bakar, Bagnaia memberikan jawaban yang bijak dan lapang dada, menerima insiden tersebut sebagai bagian dari pekerjaan.

Bagnaia harus memulai perjuangannya dari Kualifikasi 1 (Q1) di MotoGP Valencia 2025. Sayangnya, masalah bahan bakar itu membuatnya gagal lolos ke Q2, dan pembalap yang akrab disapa Pecco itu harus puas memulai balapan dari posisi ke-16.

1. Kesalahan Fatal di Masa Lalu

Murid Valentino Rossi itu tidak merasa insiden kehabisan bensin ini adalah akhir dari segalanya. Ia bahkan membandingkannya dengan kesalahan yang pernah ia buat sendiri di masa lalu, menunjukkan bahwa kesalahan adalah hal yang wajar terjadi.

“Tahun lalu saya crash di Barcelona saat saya sedang memimpin, dan saya membuat tim kehilangan gelar juara dunia. Jadi, semua orang bisa membuat kesalahan—kesalahan saya bahkan lebih buruk,” ujar Bagnaia, dilansir dari Crash, Sabtu (16/11/2025).

Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/ducaticorse)
Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/ducaticorse)

"Di kualifikasi, saya memulai dengan tidak fantastis tetapi pada percobaan kedua saya kehabisan bahan bakar. Jadi, ini sesuatu yang bisa terjadi karena semua orang bisa membuat kesalahan: saya membuat kesalahan, tim juga bisa membuat kesalahan, itu normal, itu bagian dari pekerjaan. Jadi, hal seperti ini bisa saja terjadi,” tambahnya.

"Pada momen seperti ini, semuanya terlihat lebih buruk karena situasi dan musim ini memang sudah cukup berat, jadi tampak lebih buruk, tetapi ya beginilah adanya,” lanjut Bagnaia.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/38/3184725/erick_thohir-9wfk_large.jpg
MotoGP Mandalika 2025 Berjalan Sukses, Menpora Erick Thohir Ungkap Rahasianya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184522/jorge_lorenzo_tidak_menyebut_nama_marc_marquez_sebagai_pembalap_paling_mengejutkan_di_motogp_2025-1ygb_large.jpg
Bukan Marc Marquez, Jorge Lorenzo Sebut 2 Pembalap yang Paling Mengejutkan di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184477/pedro_acosta_mengaku_santai_soal_masa_depannya-nrt4_large.jpg
Pedro Acosta Santai soal Masa Depan, Fokus Tatap MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184467/francesco_bagnaia_harus_puas_finis_di_posisi_10_pada_tes_pascamusim_motogp_valencia_2025-Nmiz_large.jpg
Finis Posisi 10 dan Sempat Jatuh, Francesco Bagnaia Puas dengan Hasil Tes Pascamusim MotoGP Valencia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184434/simak_hasil_tes_pascamusim_motogp_valencia_2025_yang_digelar_selasa_18_november_malam_wib-ZS4y_large.jpg
Hasil Tes Pascamusim MotoGP Valencia 2025: Raul Fernandez Tercepat, Francesco Bagnaia Posisi 10
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/38/3184336/marco_bezzecchi_bersama_kru_aprilia_racing-wLWu_large.jpg
Aprilia Racing Tampil Moncer di Akhir Musim 2025, Massimo Rivola: Kami Biasanya Buruk!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement