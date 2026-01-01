Resmi! Jadwal Lengkap MotoGP 2026: Thailand Pembuka, Sirkuit Mandalika Jadi Seri Ke-18!

KABAR gembira bagi para pencinta otomotif di Tanah Air setelah jadwal resmi MotoGP musim 2026 resmi dirilis pada Kamis (1/1/2026). Seri Mandalika, Indonesia, dipastikan kembali menjadi bagian penting dalam kalender balap motor paling bergengsi di dunia tersebut dengan menempati posisi sebagai tuan rumah seri ke-18 yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026 mendatang.

Pihak MotoGP merilis kalender kompetisi musim 2026 melalui berbagai platform media sosial resminya. Musim ini akan menjadi tantangan fisik yang luar biasa bagi Marc Marquez dan para pembalap kelas utama lainnya karena terdapat total 22 seri balapan yang harus mereka jalani sepanjang tahun.

1. Tur Amerika dan Asia di Awal Musim

Sama seperti musim sebelumnya, Thailand kembali dipercaya menjadi seri pembuka MotoGP 2026. Sesuai jadwal yang tertera, persaingan perdana para rider dunia tersebut akan dihelat di Sirkuit Buriram mulai 27 Februari hingga 1 Maret 2026 sebagai titik awal perburuan gelar juara dunia.

Setelah dari Thailand, MotoGP Brasil akan menjadi seri kedua pada 20-22 Maret, yang kemudian dilanjutkan dengan seri ketiga yakni MotoGP Amerika Serikat pada 27-29 Maret 2026. Usai dari benua Amerika, para pembalap kembali bergeser ke benua Asia untuk melakoni seri balapan keempat, yakni MotoGP Qatar pada 10-12 April 2026.

Seri kelima selanjutnya akan dihelat di Spanyol pada 24-26 April 2026. Memasuki bulan Mei, para pembalap akan menjalani jadwal yang cukup padat dengan tiga seri balapan beruntun, yakni MotoGP Prancis (8-10 Mei), Catalunya (15-17 Mei), dan ditutup dengan MotoGP Italia (29-31 Mei).

Kalender MotoGP 2026

MotoGP Hungaria menjadi seri balapan kesembilan pada 5-7 Juni, dilanjutkan dengan MotoGP Republik Ceko (19-21 Juni), dan Belanda (26-28 Juni). Sementara itu, jadwal pada bulan Juli cenderung lebih santai karena hanya ada satu balapan yang digelar, yakni MotoGP Jerman pada 10-12 Juli sebelum jeda musim panas.

Setelah masa istirahat, para rider akan kembali mengaspal pada seri balapan ke-13 di Inggris pada 7-9 Agustus. Setelah itu, persaingan akan kembali memanas pada akhir bulan di Sirkuit Aragon yang dijadwalkan berlangsung pada 28-30 Agustus.