HOME SPORTS NETTING

Kisah Anak Sulung Hendra Setiawan yang Jadi Juara Dunia hingga Nikahi Pebulu Tangkis asal China

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |22:12 WIB
Kisah Anak Sulung Hendra Setiawan yang Jadi Juara Dunia hingga Nikahi Pebulu Tangkis asal China
Liu Yu Chen (paling kiri) menyebut dirinya sebagai anak sulung Hendra Setiawan. (Foto: Instagram/@liuyuchen88888)
A
A
A

KISAH anak sulung Hendra Setiawan, Liu Yu Chen, yang menjadi juara dunia hingga menikahi pebulu tangkis cantik asal China akan diulas Okezone. Meski tidak memiliki ikatan darah dengan Hendra Setiawan, Liu Yuchen rela disebut anak sulung legenda bulu tangkis Indonesia tersebut.

1. Asal Usul Liu Yu Chen Disebut Anak Sulung Hendra Setiawan

Liu Yuchen yang berusia 11 tahun lebih muda dari Hendra Setiawan, dikenal sebagai pengagum peraih medali emas Olimpiade Beijing 2008 tersebut. Sejak kecil, Liu Yu Chen selalu menyaksikan aksi-aksi Hendra Setiawan, entah ketika berduet dengan Markis Kido atau Mohammad Ahsan.

Liu Yu Chen berfoto bersama Hendra Setiawan dan keluarganya (Foto: Instagram/@liuyuchen88888)
Liu Yu Chen berfoto bersama Hendra Setiawan dan keluarganya (Foto: Instagram/@liuyuchen88888)

Sampai akhirnya ketika turun di level profesional, Liu Yuchen tidak mau melewatkan foto bareng ketika bertemu Hendra Setiawan. Bahkan saat tampil di Indonesia Open atau Indonesia Masters, Liu Yu Chen kerap berkunjung ke rumah Hendra Setiawan di Jakarta.

Saat melakukan kunjungan ini, Liu Yu Chen kerap berfoto bersama Hendra Setiawan, istri dan anak-anaknya. Dalam sebuah unggahan foto di Instagram, Liu Yuchen mengaku sebagai anak sulung Hendra Setiawan.

“Indonesia family! Yuchen Setiawan hahaha! Good luck 2020 Indonesia Open,” tulis Liu Yu Chen.

2. Liu Yu Chen Sukses sebagai Pebulu Tangkis

Sebagai pebulu tangkis, karier Liu Yu Chen masuk kategori sukses. Ia meraih medali perak Olimpiade Tokyo 2020 dan menjadi juara dunia 2018.

 

