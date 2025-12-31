Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Halim Haryanto, Juara Dunia 2001 yang Pilih Jadi Warga Negara Amerika Serikat

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |08:52 WIB
Kisah Halim Haryanto, Juara Dunia 2001 yang Pilih Jadi Warga Negara Amerika Serikat
Simak kisah Halim Haryanto (kiri), juara dunia 2001 yang pilih jadi warga negara Amerika Serikat (Foto: Instagram/@halimharyanto)
KISAH Halim Haryanto, juara dunia 2001 yang pilih jadi Warga Negara Amerika Serikat (AS) menarik untuk diulas. Sebab, ia mengikuti jejak pasangannya kala itu Tony Gunawan.

Halim Haryanto Ho merupakan salah satu pemain bulu tangkis Indonesia yang namanya tidak terlalu dikenal oleh generasi saat ini. Padahal, pria kelahiran Bandung (Jawa Barat) tersebut cukup sukses.

1. Juara Dunia 2001

Halim Haryanto

Sepanjang kariernya, Halim dikenal sebagai spesialis ganda di putra mau pun campuran. Pria yang kini berusia 49 tahun itu punya deretan prestasi yang tidak main-main.

Halim pernah jadi juara dunia bulu tangkis 2001 bersama Tony Gunawan. Bisa dibilang, itu adalah puncak prestasinya selain juara Piala Thomas 2002 bersama Tim Bulu Tangkis Indonesia.

Sepanjang kariernya, Halim pernah berpasangan dengan beberapa nama tenar. Selain Tony, ia membentuk duet dengan Candra Wijaya, Sigit Budiarto, hingga Tri Kusharjanto.

Halim kemudian memutuskan pensiun dari Tim Bulu Tangkis Indonesia pada 2004. Ia lantas pindah ke Amerika Serikat pada Oktober tahun itu dan mulai menjalani karier sebagai pemain sekaligus pelatih.

 

