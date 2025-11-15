Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Klasemen Sementara MotoGP 2025 Kelar Sprint Race MotoGP Valencia 2025: Francesco Bagnaia Turun ke Posisi 5!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 15 November 2025 |23:37 WIB
Klasemen Sementara MotoGP 2025 Kelar Sprint Race MotoGP Valencia 2025: Francesco Bagnaia Turun ke Posisi 5!
Francesco Bagnaia kala mentas di MotoGP. (Foto: Ducati Lenovo)
KLASEMEN sementara MotoGP 2025 kelar sprint race MotoGP Valencia 2025 menarik diulas. Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, harus turun 1 peringkat ke urutan kelima.

Hal itu terjadi usai Bagnaia mendulang hasil minor. Posisi 1 hingga 3 pun tak berubah, masih diisi oleh Marc Marquez, Alex Marquez, dan Marco Bezzecchi berurutan.

Hasil Sprint Race MotoGP Valencia 2025: Menggila! Alex Marquez Menang, Marco Bezzecchi Terlempar dari 3 Besar

1. Alex Marquez Berjaya

Alex Marquez sukses menggila di sprint race MotoGP Valencia 2025. Dia keluar sebagai pemenang dalam balapan yang digelar di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, Spanyol, Sabtu (15/11/2025) malam WIB itu.

Start dari posisi kedua, Alex bisa langsung merangsek ke depan, menyalip Marco Bezzecchi yang amankan pole position. Alex pun konsisten pertahankan posisinya hingga garis finis sehingga dipastikan jadi pemenang.

Hasil ini membuat perolehan poin Alex makin bertambah. Kini, dia mengemas 457 poin. Alex pun terpaut 88 angka saja dengan Marc Marquez yang absen sejak selesai balapan di MotoGP Mandalika 2025.

Alex berpotensi memangkas jarak poin lagi dengan sang kakak. Sebab, dia masih akan tampil di balapan utama yang digelar besok.

Bezzecchi juga masih terjaga di posisi ketiga. Meski gagal naik podium malam ini karena hanya finis di urutan kelima, dia bisa menambah pundi-pundi poin menjadi 328 angka.

2. Francesco Bagnaia Turun ke Posisi 5

Pil pahit harus ditelan Francesco Bagnaia. Dia turun satu peringkat lagi ke urutan kelima usai sprint race MotoGP Valencia 2025.

Dalam balapan singkat tersebut, Bagnaia memang tampil memble. Dia bahkan gagal tembus 10 besar usai hanya start dari urutan ke-16.

Posisi Bagnaia di klasemen digeser Pedro Acosta. Dia ada di urutan keempat saat ini usai finis di posisi kedua pada sprint race MotoGP Valencia 2025. Acosta kini mengemas 294 poin, unggul 6 angka dari Bagnaia.

 

