HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Beberkan Faktor-Faktor yang Buat Dirinya Sukses di MotoGP 2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 16 November 2025 |14:40 WIB
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
VALENCIA – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez, akhirnya buka suara mengenai faktor utama yang mengantarkannya kembali meraih gelar juara dunia MotoGP. Marquez dengan tegas menyebut bahwa disiplin dan sikap realistis merupakan resep rahasia di balik kesuksesannya.

1. Perjuangan Berat dan Prinsip Realistis

Marc Marquez berhasil merebut gelar juara dunia MotoGP ketujuhnya pada musim ini. Pembalap yang dijuluki The Baby Alien ini menunjukkan performa yang sangat impresif bersama tim barunya, Ducati Lenovo.

Namun, prestasi gemilang ini adalah hasil dari perjuangan panjang dan berat, terutama setelah ia melewati periode cedera parah yang sempat memengaruhi performanya secara signifikan.

Meskipun menghadapi tantangan fisik, Marquez mengungkapkan bahwa ia selalu berpegang pada prinsip realistis dan disiplin sebagai pedoman untuk mencapai kesuksesan. Ia sudah memetakan target dan apa yang ingin dicapainya, bahkan sejak ia masih dalam masa pemulihan akibat cedera.

"Saya mencari motivasi. Jadi saya menetapkan tujuan dan berkata, 'Harus begini,'" ujar Marquez, seperti dilansir dari Motosan, Minggu (16/11/2025).

Marc Marquez jadi juara dunia MotoGP 2025 (Foto: Ducati Corse)
Marc Marquez jadi juara dunia MotoGP 2025 (Foto: Ducati Corse)

2. Gelar Kesembilan

Menariknya, Marquez juga membeberkan pemikiran uniknya sebelum berhasil mengunci gelar juara dunia yang ketujuh di kelas MotoGP, sekaligus titel juara dunia kesembilannya secara total. Pembalap asal Spanyol itu menghubungkan tahun 2025 dengan pencapaian gelar juara dunianya.

 

