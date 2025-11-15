Advertisement
MOTOGP

Marc Marquez Hadir di MotoGP Valencia 2025, Sambangi Paddock Ducati Sekaligus Berikan Kabar Baik

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 15 November 2025 |09:31 WIB
Marc Marquez Hadir di MotoGP Valencia 2025, Sambangi Paddock Ducati Sekaligus Berikan Kabar Baik
Marc Marquez mulai pulih dari cedera bahu yang dialami. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

PEMBALAP Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez, mampir ke paddock tim di sela-sela hari pertama MotoGP Valencia 2025 yang berlangsung Jumat, 14 November 2025. Dalam lawatannya, Marc Marquez memberi kabar baik untuk rekan-rekan setimnya di Ducati Lenovo.

Marc Marquez absen sejak empat seri balapan terakhir usai kecelakaan di MotoGP Indonesia pada awal Oktober 2025. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu tak sengaja ditabrak Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) dalam balapan tersebut sehingga keduanya tak bisa melanjutkan balapan.

Marc Marquez jatuh usai ditabrak Marco Bezzecchi di MotoGP Mandalika 2025 (Foto: MotoGP)
Akibat insiden itu, Marco Bezzecchi terkena hukuman penalti. Sementara itu, Marc Marquez menderita cedera yang cukup parah pada bahu kanannya. Untungnya, cedera ini tampaknya sudah berangsur pulih.

Terbukti, Marc Marquez sudah mulai beraktivitas secara normal meskipun harus tetap berhati-hati. Ia bahkan menyempatkan diri untuk mengunjungi paddock Ducati Lenovo di sela hari pertama MotoGP Valencia 2025.

1. Marc Marquez Menyapa Kru Ducati Lenovo

Marc Marquez menyapa rekan-rekan setimnya dengan senyum hangat. The Baby Alien juga membawa kabar baik karena pemulihan cederanya berjalan lancar. Ia mengungkapkan sudah bisa menggerakkan lengan kanan meskipun perlahan.

“Saya sudah mencoba untuk menggerakannya, tetapi harus pelan-pelan,” kata Marc Marquez kepada rekan setimnya, Okezone mengutip dari akun Instagram resmi Ducati (@ducaticorse), Sabtu (15/11/2025).

“Dua minggu lagi (sembuh),” sambung juara dunia tujuh kali kelas MotoGP ini.

 

Halaman:
1 2
