Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Manajer Ducati Tahu Penyebab Francesco Bagnaia Jeblok di MotoGP Portugal 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 11 November 2025 |20:40 WIB
Manajer Ducati Tahu Penyebab Francesco Bagnaia Jeblok di MotoGP Portugal 2025
Ducati tahu penyebab Francesco Bagnaia jeblok di MotoGP Portugal 2025 (Foto: Ducati Corse)
A
A
A

PORTIMAO – Manajer Umum Ducati Corse, Gigi Dall’Igna, tahu penyebab Francesco Bagnaia jeblok di MotoGP Portugal 2025. Masalah utama bukan pada motor melainkan mental sang pembalap.

Bagnaia kembali mengalami kesulitan pada seri ke-21 MotoGP 2025 yang berlangsung di Sirkuit Internasional Algarve, Portimao, akhir pekan lalu. Ia terjatuh dan tidak bisa melanjutkan balapan. 

Hasil tersebut sekaligus memperpanjang tren jeblok Bagnaia di empat balapan terakhir. Setelah merebut kemenangan di MotoGP Jepang 2025, ia justru selalu gagal finis pada seri Indonesia, Australia, Malaysia, dan Portugal. 

1. Tidak Ragu

Francesco Bagnaia melaju di MotoGP Portugal 2025 (Foto: Ducati Corse)
Francesco Bagnaia melaju di MotoGP Portugal 2025 (Foto: Ducati Corse)

Dall’Igna sama sekali tidak ragu dengan kecepatan yang dimiliki Bagnaia. Namun menurutnya, sang pembalap kesulitan karena tidak memiliki rasa nyaman pada motornya.

“Kecepatan Pecco tidak pernah diragukan. Yang membuat situasinya sulit saat ini adalah kurangnya rasa percaya diri terhadap motor,” kata Dall’Igna, dikutip dari Motosan, Selasa (11/11/2025). 

“Ini bukan masalah fisik atau motivasi, tetapi tentang perasaan. Ketika seorang pembalap tidak sepenuhnya nyaman dengan motornya, dia tidak bisa mengendarainya dengan kebebasan yang dibutuhkan,” sambung pria asal Italia itu.

Dall’Igna menambahkan, tim sedang bekerja keras untuk mengembalikan performa Bagnaia ke level terbaik. Ducati akan terus berdiskusi dengan pembalapnya dalam mencari solusi terbaik.

“Kami sudah melakukan segalanya agar Pecco bisa kembali ke kondisi seperti tahun lalu — atau seperti di Jepang, ketika semuanya terasa berjalan lancar,” aku Dall’Igna.

“Kami yakin sudah bekerja ke arah yang benar; jika masih ada yang kurang, kami akan berdiskusi dan mencari tahu apa penyebabnya dan bagaimana memperbaikinya,” terang mantan teknisi Aprilia itu. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/38/3184725/erick_thohir-9wfk_large.jpg
MotoGP Mandalika 2025 Berjalan Sukses, Menpora Erick Thohir Ungkap Rahasianya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184522/jorge_lorenzo_tidak_menyebut_nama_marc_marquez_sebagai_pembalap_paling_mengejutkan_di_motogp_2025-1ygb_large.jpg
Bukan Marc Marquez, Jorge Lorenzo Sebut 2 Pembalap yang Paling Mengejutkan di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184477/pedro_acosta_mengaku_santai_soal_masa_depannya-nrt4_large.jpg
Pedro Acosta Santai soal Masa Depan, Fokus Tatap MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184467/francesco_bagnaia_harus_puas_finis_di_posisi_10_pada_tes_pascamusim_motogp_valencia_2025-Nmiz_large.jpg
Finis Posisi 10 dan Sempat Jatuh, Francesco Bagnaia Puas dengan Hasil Tes Pascamusim MotoGP Valencia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184434/simak_hasil_tes_pascamusim_motogp_valencia_2025_yang_digelar_selasa_18_november_malam_wib-ZS4y_large.jpg
Hasil Tes Pascamusim MotoGP Valencia 2025: Raul Fernandez Tercepat, Francesco Bagnaia Posisi 10
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/38/3184336/marco_bezzecchi_bersama_kru_aprilia_racing-wLWu_large.jpg
Aprilia Racing Tampil Moncer di Akhir Musim 2025, Massimo Rivola: Kami Biasanya Buruk!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement