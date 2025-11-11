Manajer Ducati Tahu Penyebab Francesco Bagnaia Jeblok di MotoGP Portugal 2025

PORTIMAO – Manajer Umum Ducati Corse, Gigi Dall’Igna, tahu penyebab Francesco Bagnaia jeblok di MotoGP Portugal 2025. Masalah utama bukan pada motor melainkan mental sang pembalap.

Bagnaia kembali mengalami kesulitan pada seri ke-21 MotoGP 2025 yang berlangsung di Sirkuit Internasional Algarve, Portimao, akhir pekan lalu. Ia terjatuh dan tidak bisa melanjutkan balapan.

Hasil tersebut sekaligus memperpanjang tren jeblok Bagnaia di empat balapan terakhir. Setelah merebut kemenangan di MotoGP Jepang 2025, ia justru selalu gagal finis pada seri Indonesia, Australia, Malaysia, dan Portugal.

1. Tidak Ragu

Francesco Bagnaia melaju di MotoGP Portugal 2025 (Foto: Ducati Corse)

Dall’Igna sama sekali tidak ragu dengan kecepatan yang dimiliki Bagnaia. Namun menurutnya, sang pembalap kesulitan karena tidak memiliki rasa nyaman pada motornya.

“Kecepatan Pecco tidak pernah diragukan. Yang membuat situasinya sulit saat ini adalah kurangnya rasa percaya diri terhadap motor,” kata Dall’Igna, dikutip dari Motosan, Selasa (11/11/2025).

“Ini bukan masalah fisik atau motivasi, tetapi tentang perasaan. Ketika seorang pembalap tidak sepenuhnya nyaman dengan motornya, dia tidak bisa mengendarainya dengan kebebasan yang dibutuhkan,” sambung pria asal Italia itu.

Dall’Igna menambahkan, tim sedang bekerja keras untuk mengembalikan performa Bagnaia ke level terbaik. Ducati akan terus berdiskusi dengan pembalapnya dalam mencari solusi terbaik.

“Kami sudah melakukan segalanya agar Pecco bisa kembali ke kondisi seperti tahun lalu — atau seperti di Jepang, ketika semuanya terasa berjalan lancar,” aku Dall’Igna.

“Kami yakin sudah bekerja ke arah yang benar; jika masih ada yang kurang, kami akan berdiskusi dan mencari tahu apa penyebabnya dan bagaimana memperbaikinya,” terang mantan teknisi Aprilia itu.