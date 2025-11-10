Francesco Bagnaia: Marco Bezzecchi Lebih Pantas Tempati 3 Besar di Klasemen MotoGP 2025

PEMBALAP Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, tampaknya sudah mulai legawa untuk finis di 3 besar klasemen MotoGP 2025. Menurutnya, Marco Bezzecchi lebih pantas menempati posisi itu.

Diketahui kini, Bagnaia kini menempati posisi keempat di klasemen sementara MotoGP 2025. Dia terdepak dari 3 besar karena tersalip Bezzecchi yang tampil ciamik di beberapa laga terakhir.

1. Francesco Bagnaia Beda Nasib dengan Marco Bezzecchi di Portugal

Francesco Bagnaia pun kembali merana di MotoGP Portugal 2025. Pada balapan utama yang digelar di Sirkuit Algarve, Portimao, Potugal, Minggu 9 November 2025 malam WIB, Bagnaia yang start dari posisi keempat harus gagal finis.

Bagnaia pun gagal finis untuk keempat kalinya secara beruntun di musim ini. Sebelumnya, dia juga gagal finis di seri Mandalika, Australia, dan Malaysia.

Sementara itu, Bezzecchi sukses meraih kemenangan di balapan utama. Start dari pole position, dia tampil begitu ciamik.