Kisah Pembalap Muda Indonesia Veda Ega Pratama dan Mario Aji, Latihan Ekstrem Motocross Jelang MotoGP Prancis 2026

DUA talenta kebanggaan Indonesia, Veda Ega Pratama dan Mario Aji, tidak membuang waktu sedetik pun demi mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Menjelang seri MotoGP Prancis 2026, rider Moto3 dan Moto2 itu memilih menjalani persiapan fisik yang berat melalui latihan motocross di Sant Feliu de Codines, Spanyol.

Latihan ini menjadi krusial sebagai pemanasan sebelum menghadapi jadwal padat tiga seri balap di daratan Eropa. Melalui unggahan Honda Team Asia di media sosial, terlihat Veda dan Mario memacu motor di Mx Golf Park, sebuah lintasan yang memadukan tantangan tanah khas motocross dengan suasana santai lapangan golf.

"Tak ada waktu untuk beristirahat, Le Mans menanti dalam 7 hari," tulis manajemen tim pada Minggu, 3 Mei 2026.

1. Siap Hadapi GP Prancis

Veda Ega Pratama menatap Moto3 Prancis 2026 dengan modal kepercayaan diri yang sangat kuat. Pada balapan sebelumnya di Jerez, Spanyol, Veda menunjukkan aksi comeback yang luar biasa.

Meski memulai lomba dari posisi ke-17 akibat terjatuh saat kualifikasi, ia mampu merangsek maju hingga finis di urutan keenam dan mengantongi 10 poin berharga. Kendati tampil impresif, Veda tetap bersikap kritis terhadap performanya sendiri.

Veda Ega Pratama berlatih motocross

Veda mencatat adanya kendala pada penurunan daya cengkeram ban belakang di lap-lap akhir yang sempat menghambat konsistensi kecepatannya.

"P6 di MotoGP Spanyol jadi pelajaran berharga. Kami terus berkembang dan akan kembali lebih kuat di Le Mans," tulis Veda di akun pribadinya.

Tim teknis Honda Team Asia pun kini tengah bekerja keras melakukan penyesuaian setelan motor untuk mengatasi masalah teknis tersebut.