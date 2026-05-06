HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Hobi Bikin Motor Hancur, Dani Pedrosa: Saya Jadi Belajar dari Dia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 06 Mei 2026 |11:37 WIB
Marc Marquez Hobi Bikin Motor Hancur, Dani Pedrosa: Saya Jadi Belajar dari Dia
Dani Pedrosa mengenang masa-masa berada satu tim bersama Marc Marquez di Repsol Honda pada 2013-2018 (Foto: X/@26_DaniPedrosa)
DANI Pedrosa mengenang masa-masa berada satu tim bersama Marc Marquez di Repsol Honda pada 2013-2018. Ia mengaku belajar banyak dari juniornya tersebut saat berada dalam garasi yang sama.

Pedrosa hingga kini adalah rekan setim Marquez yang paling lama. Mereka bersama-sama di tim Repsol Honda selama enam musim kendati The Baby Alien tetap selalu jadi pemenang.

Marc Marquez dan Dani Pedrosa

Belum lama ini, Marquez mengaku belajar banyak hal dari Pedrosa yang notabene seniornya. Ilmu-ilmu sangat penting dalam membantunya menaklukkan motor Honda RC213V di musim debut.

1. Di Luar Nalar

Gantian kini Pedrosa yang mengaku belajar banyak dari Marquez. Uniknya, The Little Spaniard justru banyak memetik hikmah dari cara kompatriotnya yang hobi menghancurkan motor saat pekan balapan.

“Pendekatan saya untuk pekan balapan selalu adalah progress sedikit demi sedikit, mencoba untuk meminimalisir risiko. (Alasannya) sangat jelas, karena setiap kali saya kecelakaan, saya akan merasa sakit,” terang Pedrosa, dinukil dari Motosan, Rabu (6/5/2026).

“Saya tidak bisa mengalami kecelakaan lima kali dalam satu pekan dan masih bisa finis di podium. Itu sungguh di luar nalar bagi saya. Well, Marc bisa melakukannya!” imbuh pria asal Spanyol itu.

 

