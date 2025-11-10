Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Penyebab Francesco Bagnaia Gagal Finis 4 Kali Berturut-turut Usai Kecelakaan di MotoGP Portugal 2025

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 10 November 2025 |08:46 WIB
Penyebab Francesco Bagnaia Gagal Finis 4 Kali Berturut-turut Usai Kecelakaan di MotoGP Portugal 2025
Francesco Bagnaia kala mentas di MotoGP. (Foto: Ducati Lenovo)
PENYEBAB Francesco Bagnaia gagal finis keempat kalinya berturut-turut di MotoGP 2025 terungkap. Dia mengatakan usahanya yang terlalu keras untuk bisa tampil apik malah berujung pilu.

Diketahui, Bagnaia gagal finis lagi di balapan utama MotoGP Portugal 2025. Hasil ini menambah rentetan hasil buruknya musim ini.

Francesco Bagnaia melaju di MotoGP Portugal 2025 (Foto: Ducati Corse)

1. Bagnaia Gagal Finis

Francesco Bagnaia sebenarnya memulai balapan dengan baik. Dia menempati posisi keempat sementara di awal balapan yang digelar di Sirkuit Algarve, Portimao, Portugal, pada Minggu 9 November 2025 malam WIB.

Bagnaia hanya dengan waktu 3 detik di belakang Pedro Acosta. Tetapi, Bagnaia melakukan kesalahan tak lama kemudian.

Dia harus mengakhiri balapan lebih cepat karena terjatuh di tikungan 11. Bagnaia pun kembali gagal finis.

Sebelumnya, pembalap yang akrab disapa Pecco itu juga gagal finis di 3 seri beruntun. Bagnaia terjatuh di balapan utama MotoGP Mandalika, Australia, dan Malaysia.

 

Halaman:
1 2
