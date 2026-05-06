Marc Marquez Kepayahan di MotoGP 2026, Jorge Lorenzo: Motor Ducati Mirip Traktor!

JORGE Lorenzo tidak tanggung-tanggung dalam menyampaikan penyebab Marc Marquez kepayahan di MotoGP 2026. Selain lengannya masih bermasalah, ia menyebut motor Ducati Desmosedici GP26 mirip dengan traktor!

Marquez masih belum meraih kemenangan dari empat seri awal di MotoGP 2026. Bahkan, sang juara dunia bertahan juga gagal naik podium dalam kurun waktu tersebut.

Dalam beberapa kesempatan, Marquez mengakui tubuhnya belum 100% bugar. Ia memang terkena cedera di bahu kanannya pada akhir musim MotoGP 2025 imbas kecelakaan di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok Tengah, Indonesia.

1. Gara-Gara Lengan Kanan

Lorenzo memiliki pendapat berbeda. Ia melihat mantan rekan setimnya di Repsol Honda itu kehilangan kecepatan karena masalah di lengan kanannya sehingga tak bisa mendorong motor hingga batasnya.

“Lengannya (yang bermasalah), dia tidak memiliki kekuatan fisik untuk mendorong motornya hingga batasnya ketika mengerem atau memasuki tikungan seperti biasanya,” papar Lorenzo, dilansir dari GPOne, Rabu (6/5/2026).

“Dia tidak mau berbicara tentang itu. Secara teknis, dia masih superior bahkan di kondisi-kondisi seperti ini,” imbuh pria asal Spanyol itu.