HOME SPORTS MOTOGP

Klaim Jadi Raja Yamaha, Jorge Lorenzo Sempat Ingin Tolak Valentino Rossi Comeback pada 2013

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 09 November 2025 |19:32 WIB
Klaim Jadi Raja Yamaha, Jorge Lorenzo Sempat Ingin Tolak Valentino Rossi <i>Comeback</i> pada 2013
Jorge Lorenzo mengaku sempat ingin menolak kembalinya Valentino Rossi ke tim pabrikan Yamaha pada 2013 (Foto: X/@MotoGP)
A
A
A

JORGE Lorenzo mengaku sempat ingin menolak kembalinya Valentino Rossi ke tim pabrikan Yamaha pada 2013. Apalagi, ia merasa bak raja bersama skuad balap asal Jepang tersebut.

Lorenzo adalah salah satu pembalap legendaris di MotoGP. Pembalap asal Spanyol itu berhasil merengkuh tiga gelar juara MotoGP bersama Yamaha pada 2010, 2012, dan 2015.

Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi. Laman resmi YamahaMotoGP

Tak ayal, Lorenzo mengalami banyak momen mulai dari senang, sedih, hingga ketegangan dengan pembalap lainnya. Dalam wawancara terbaru di DAZN, Por Fuera mengenang momen-momen itu. 

1. Dani Pedrosa

Lorenzo mengakui ada ketegangan luar biasa dengan mantan pembalap Honda, Dani Pedrosa. Rivalitas keduanya dimulai dari kompetisi balapan amatir hingga berlanjut ke MotoGP. 

Keduanya sering menampilkan sikap dingin dengan tidak saling menyapa. Namun, perseteruan itu berakhir ketika Lorenzo dan Pedrosa diajak makan bersama di rumah Sete Gibernau pada 2015.

"Ada momen di mana ketegangan di antara kami tak tertahankan. Kami saling beradu argumen di media, halaman depan dipenuhi kebencian murni," kata Lorenzo dilansir dari Motosan, Minggu (9/11/2025). 

Pria yang kini berusia 38 tahun itu juga mengakui tak setuju ketika Rossi kembali ke Yamaha pada 2013. Kala itu, dirinya berstatus pembalap andalan tim berlogo garpu tala.

Lorenzo sempat bersanding dengan Rossi pada kurun 2008-2010. Namun, The Doctor hijrah ke Ducati pada musim 2011 dan 2012. 

 

Halaman:
1 2
