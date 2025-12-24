Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Ragu Dominasinya di MotoGP 2025 Bakal Terulang: Hampir Mustahil!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 24 Desember 2025 |12:17 WIB
Marc Marquez Ragu Dominasinya di MotoGP 2025 Bakal Terulang: Hampir Mustahil!
Marc Marquez bersikap realistis jelang MotoGP 2026 (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

MARC Marquez bersikap realistis jelang MotoGP 2026. Ia yakin kesuksesan dan dominasi yang dicatatkan pada MotoGP 2025 sulit diulangi bahkan bisa dibilang mustahil.

Marquez memang digadang-gadang akan tampil kuat setelah bergabung dengan tim pabrikan Ducati Lenovo pada MotoGP 2025. Nyatanya, pembalap berjuluk The Baby Alien itu benar-benar mendominasi sepanjang musim. 

Marc Marquez menangis saat jadi juara dunia MotoGP 2025 (Foto: Ducati Corse)
Marc Marquez menangis saat jadi juara dunia MotoGP 2025 (Foto: Ducati Corse)

Pembalap berusia 32 tahun itu mencatatkan 11 kemenangan grand prix dan 14 kemenangan sprint. Marquez sukses merebut gelar juara dunia MotoGP 2025 disaat kompetisi masih menyisakan lima seri balapan. 

1. Melampaui Ekspektasi

Bisa dibilang, performa Marquez di musim 2025 melampaui ekspektasi. Bahkan, ia cukup tidak menyangka bisa mengukir rentetan hasil manis di musim tersebut. 

“Tidak, saya tidak pernah membayangkan tahun yang begitu luar biasa,” kata Marquez, dipetik dari Crash, Rabu (24/12/2025). 

“Saya berharap bisa bersaing memperebutkan gelar juara dunia, itu memang target saya dan saya juga sudah mengatakannya,” aku kakak dari Alex Marquez tersebut.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/38/3191453/berikut_lima_motor_motogp_terkencang_di_2025-gL8K_large.jpg
5 Motor MotoGP Terkencang di 2025, Nomor 1 Tembus 360 Km/Jam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/38/3191310/simak_kaleidoskop_2025_tentang_keberhasilan_marc_marquez_merebut_juara_dunia_ketujuh_di_kelas_motogp-Z6J7_large.jpg
Kaleidoskop 2025: Gelar Juara Dunia Ke-7 Marc Marquez yang Lebih dari Angka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/38/3190857/marc_marquez_tidak_selalu_mendorong_lajunya_hingga_100_persen_tapi_bisa_menangi_balapan-GKPc_large.jpg
Kepala Kru Ungkap Betapa Hebatnya Marc Marquez di MotoGP 2025: Tidak Push 100 Persen tapi Bisa Menang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/38/3190144/marc_marquez_bangkit_di_motogp_2025_setelah_sempat_cedera_parah_ducaticorse-FzYa_large.jpg
Marc Marquez Buka Rahasia Bangkit Jadi Juara MotoGP 2025: Hormati Tubuh, Jangan Menyerah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/38/3188899/para_pembalap_motogp-UxwD_large.jpg
2 Pembalap Top MotoGP yang Punya Kontrak Berdurasi Panjang, Nomor 1 Marc Marquez!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/38/3188491/marc_marquez-AcQk_large.jpg
Efek Dominasi Mutlak Marc Marquez: MotoGP 2025 Dinilai Kehilangan Sisi Emosional
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement