Marc Marquez Ragu Dominasinya di MotoGP 2025 Bakal Terulang: Hampir Mustahil!

MARC Marquez bersikap realistis jelang MotoGP 2026. Ia yakin kesuksesan dan dominasi yang dicatatkan pada MotoGP 2025 sulit diulangi bahkan bisa dibilang mustahil.

Marquez memang digadang-gadang akan tampil kuat setelah bergabung dengan tim pabrikan Ducati Lenovo pada MotoGP 2025. Nyatanya, pembalap berjuluk The Baby Alien itu benar-benar mendominasi sepanjang musim.

Marc Marquez menangis saat jadi juara dunia MotoGP 2025 (Foto: Ducati Corse)

Pembalap berusia 32 tahun itu mencatatkan 11 kemenangan grand prix dan 14 kemenangan sprint. Marquez sukses merebut gelar juara dunia MotoGP 2025 disaat kompetisi masih menyisakan lima seri balapan.

1. Melampaui Ekspektasi

Bisa dibilang, performa Marquez di musim 2025 melampaui ekspektasi. Bahkan, ia cukup tidak menyangka bisa mengukir rentetan hasil manis di musim tersebut.

“Tidak, saya tidak pernah membayangkan tahun yang begitu luar biasa,” kata Marquez, dipetik dari Crash, Rabu (24/12/2025).

“Saya berharap bisa bersaing memperebutkan gelar juara dunia, itu memang target saya dan saya juga sudah mengatakannya,” aku kakak dari Alex Marquez tersebut.