Kisah Tony Gunawan Pilih Paspor Amerika Serikat Setelah Raih Emas untuk Indonesia di Olimpiade Sydney 2000

Tony Gunawan (kiri) pilih paspor Amerika Serikat setelah raih emas untuk Indonesia di Olimpiade Sydney 2000. (Foto: Instagram/@t_gun75)

KISAH Tony Gunawan yang memilih paspor Amerika Serikat setelah meraih emas untuk Indonesia di Olimpiade Sydney 2000 akan diulas Okezone. Tony Gunawan merupakan salah satu pebulu tangkis terbaik yang dimiliki Indonesia.

Saat dipasangkan dengan Candra Wijaya di nomor ganda putra, sederet prestasi disabet Tony Gunawan. Ia memenangkan sejumlah gelar bergengsi seperti All England 1999 dan Malaysia Open 1999.

1. Juara Olimpiade Sydney 2000

Tony Gunawan/Candra Wijaya raih emas Olimpiade Sydney 2000

Puncak prestasi pasangan ini saat memenangkan medali emas Olimpiade Sydney 2000. Bertemu pasangan Korea Selatan Lee Dong-soo/Yo Yoong-sung di partai puncak, Tony Gunawan/Candra Wijaya menang 15-10, 9-15 dan 15-7!

Setelah juara Olimpiade Sydney 2000, Tony Gunawan berpisah dengan Candra Wijaya. Ia kemudian berpasangan dengan Halim Haryanto.

Tak disangka, pasangan Tony Gunawan/Halim Haryanto keluar sebagai juara dunia bulu tangkis nomor ganda putra 2001! Dalam turnamen yang dilangsungkan di Sevilla, Spanyol, Tony Gunawan/Halim Haryanto menang 15-0 dan 15-3 atas pasangan Korea Selatan, Ha Tae-kwon/Kim Dong-moon.

2. Pilih Paspor Amerika Serikat pada 2002

Ada sejumlah alasan kenapa Tony Gunawan meninggalkan paspor Indonesia di usia yang masih kompetitif, yakni 27 tahun. Ia melihat persaingan di Indonesia sangat ketat dan coba memberikan ruang regenerasi bagi pemain muda.