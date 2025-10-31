Marc Marquez dan Alex Marquez Dominasi Klasemen MotoGP 2025, Jorge Lorenzo: Saya Sampai Tanya ChatGPT

DOMINASI Marc Marquez dan Alex Marquez di MotoGP 2025 benar-benar sulit dibendung. Legenda balap, Jorge Lorenzo, bahkan harus sampai bertanya ke ChatGPT soal kakak-beradik itu.

Marc Marquez sukses mengunci gelar juara dunia MotoGP 2025 usai finis ketiga di seri Jepang, akhir Sptember silam. Kemudian, Alex Marquez memastikan finis kedua di klasemen akhir.

1. Pertama Kali

Marc Marquez bersalaman dengan Alex Marquez usai MotoGP Italia 2025 (Foto: MotoGP)

Hal itu terjadi setelah pembalap asal Spanyol tersebut memenangi MotoGP Malaysia 2025. Keberhasilan Alex Marquez mencatat sejarah tersendiri buat balap motor.

Sebab, untuk pertama kalinya, ada kakak-beradik finis 1-2 di klasemen akhir MotoGP. Dominasi keduanya pun bikin penggemar hingga legenda balap terkagum-kagum, termasuk Lorenzo.

2. Tanya ChatGPT

Por Fuera mengaku sampai harus bertanya ke ChatGPT apakah ada di ajang olahraga lain di mana kakak-beradik mendominasi ranking 1-2. Ternyata, Venus Williams dan Serena Williams pernah melakukannya.

“Saya harus bertanya ke ChatGPT untuk melihat apakah pernah terjadi di olahraga lain, kakak-adik finis 1-2,” kata Lorenzo, mengutip dari Motosan, Jumat (31/10/2025).