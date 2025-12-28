Kisah Rexy Mainaky yang Dituduh Kentut oleh Pebulu Tangkis Malaysia di Final All England 2007

KISAH Rexy Mainaky yang dituduh kentut oleh pebulu tangkis Malaysia Tan Boon Heong di final All England 2007 akan diulas Okezone. Rexy Mainaky merupakan salah satu pebulu tangkis terbaik yang pernah dimiliki Indonesia.

Ia tercatat menjadi juara dunia 1995 dan memenangkan medali emas Olimpiade Atlanta 1996. Dua gelar prestisius itu dimenangkan Rexy Mainaky bersama partner idealnya, Ricky Subagja.

Ricky Subagja/Rexy Mainaky sukses besar saat berpasangan. (Foto: Kemenpora)

Setelah pensiun sebagai pemain, Rexy Mainaky melanjutkan karier sebagai pelatih. Ia membuat sejarah dengan mengantarkan ganda campuran Inggris, Nathan Robertson/Gail Emms, meraih medali perak Olimpiade Athena 2004!

Kesuksesan di atas membuat Rexy Mainaky ditarik Malaysia. Ia dipercaya menjadi pelatih ganda putra yang notabene nomor spesialisasinya.

1. Orbitkan Koo Kien Keat/Tan Boon Heong

Bersama Malaysia, Rexy Mainaky sukses besar. Ia mengorbitkan pasangan Koo Kien Keat/Tan Boon Heong menjadi ganda putra nomor satu dunia! Koo Kien Keat/Tan Boon Heong meraih medali emas Asian Games 2006 setelah menang 21-13 dan 21-14 atas ganda putra Indonesia Luluk Hadiyanto/Alvent Yulianto, di partai puncak.

Kemudian pada 2007, Koo Kien Keat/Tan Boon Heong memenangkan empat turnamen BWF World Tour. Sebut saja All England, Malaysia Open, Swiss Open dan Denmark Open.