Sukses di Ducati dan Honda, Marc Marquez Ditantang Jorge Lorenzo Juara Bareng Tim Pabrikan Lain

MARC Marquez dapat tantangan khusus dari legenda MotoGP, Jorge Lorenzo. Dia ditantang untuk meraih gelar juara bersama tim pabrikan lain.

Dengan demikian, Lorenzo mengatakan Marquez akan mengakhiri perdebatan dan menjadi yang terbaik sepanjang masa. Sejauh ini, Marquez sudah sukses juara bersama Ducati dan Honda.

1. Marc Marquez Juara MotoGP 2025

Marc Marquez berhasil mengunci gelar MotoGP 2025. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu kini genap mengoleksi tujuh gelar MotoGP sejak berkarier pada 2013. Pencapaian itu membuat Marquez menyamakan torehan Valentino Rossi.

Lorenzo mengatakan pencapaian Marquez sangat luar biasa. Menurutnya, pembalap asal Spanyol itu bisa menjadi salah satu dari tiga pembalap terbaik di dunia. Lorenzo masih menaruh hormat dengan legenda Giacomo Agostini, yang memegang delapan gelar juara kelas teratas.

“Tanpa ragu, memenangkan kejuaraan lain sekarang dengan Ducati adalah tonggak sejarah yang akan semakin memperkuat posisinya setidaknya di tiga besar pebalap terbaik dalam sejarah, jika bukan yang terbaik,” kata Lorenzo dilansir dari Motosan, Minggu (2/11/2025).

“Akan selalu ada orang yang mengatakan bahwa (Giacomo) Agostini memiliki 15 gelar dan ia pasti tidak akan pernah melampaui atau menyamainya. Tetapi dalam hal bakat dan kecepatan, jika kita hanya fokus pada itu, bakat dan kecepatan, bagi saya, ia (Marc Marquez) adalah pebalap terkuat dan tercepat dalam sejarah,” sambung tiga kali juara MotoGP itu.