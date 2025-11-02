Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Sukses di Ducati dan Honda, Marc Marquez Ditantang Jorge Lorenzo Juara Bareng Tim Pabrikan Lain

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 02 November 2025 |19:57 WIB
Sukses di Ducati dan Honda, Marc Marquez Ditantang Jorge Lorenzo Juara Bareng Tim Pabrikan Lain
Marc Marquez dan Jorge Lorenzo kala sama-sama membela Honda di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

MARC Marquez dapat tantangan khusus dari legenda MotoGP, Jorge Lorenzo. Dia ditantang untuk meraih gelar juara bersama tim pabrikan lain.

Dengan demikian, Lorenzo mengatakan Marquez akan mengakhiri perdebatan dan menjadi yang terbaik sepanjang masa. Sejauh ini, Marquez sudah sukses juara bersama Ducati dan Honda.

Marc Marquez menangis saat jadi juara dunia MotoGP 2025 (Foto: Ducati Corse)

1. Marc Marquez Juara MotoGP 2025

Marc Marquez berhasil mengunci gelar MotoGP 2025. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu kini genap mengoleksi tujuh gelar MotoGP sejak berkarier pada 2013. Pencapaian itu membuat Marquez menyamakan torehan Valentino Rossi.

Lorenzo mengatakan pencapaian Marquez sangat luar biasa. Menurutnya, pembalap asal Spanyol itu bisa menjadi salah satu dari tiga pembalap terbaik di dunia. Lorenzo masih menaruh hormat dengan legenda Giacomo Agostini, yang memegang delapan gelar juara kelas teratas.

“Tanpa ragu, memenangkan kejuaraan lain sekarang dengan Ducati adalah tonggak sejarah yang akan semakin memperkuat posisinya setidaknya di tiga besar pebalap terbaik dalam sejarah, jika bukan yang terbaik,” kata Lorenzo dilansir dari Motosan, Minggu (2/11/2025).

“Akan selalu ada orang yang mengatakan bahwa (Giacomo) Agostini memiliki 15 gelar dan ia pasti tidak akan pernah melampaui atau menyamainya. Tetapi dalam hal bakat dan kecepatan, jika kita hanya fokus pada itu, bakat dan kecepatan, bagi saya, ia (Marc Marquez) adalah pebalap terkuat dan tercepat dalam sejarah,” sambung tiga kali juara MotoGP itu.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184522/jorge_lorenzo_tidak_menyebut_nama_marc_marquez_sebagai_pembalap_paling_mengejutkan_di_motogp_2025-1ygb_large.jpg
Bukan Marc Marquez, Jorge Lorenzo Sebut 2 Pembalap yang Paling Mengejutkan di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184477/pedro_acosta_mengaku_santai_soal_masa_depannya-nrt4_large.jpg
Pedro Acosta Santai soal Masa Depan, Fokus Tatap MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184467/francesco_bagnaia_harus_puas_finis_di_posisi_10_pada_tes_pascamusim_motogp_valencia_2025-Nmiz_large.jpg
Finis Posisi 10 dan Sempat Jatuh, Francesco Bagnaia Puas dengan Hasil Tes Pascamusim MotoGP Valencia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184434/simak_hasil_tes_pascamusim_motogp_valencia_2025_yang_digelar_selasa_18_november_malam_wib-ZS4y_large.jpg
Hasil Tes Pascamusim MotoGP Valencia 2025: Raul Fernandez Tercepat, Francesco Bagnaia Posisi 10
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/38/3184336/marco_bezzecchi_bersama_kru_aprilia_racing-wLWu_large.jpg
Aprilia Racing Tampil Moncer di Akhir Musim 2025, Massimo Rivola: Kami Biasanya Buruk!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/38/3184275/marc_marquez_dan_andrea_dovizioso-XN9v_large.jpg
5 Pembalap Top MotoGP yang Tak Pernah Merasakan Juara Dunia, Nomor 1 Musuh Bebuyutan Valentino Rossi!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement