Rafael Nadal: Marc Marquez Salah Satu Atlet Terhebat Sepanjang Sejarah Olahraga!

KEHEBATAN bintang MotoGP, Marc Marquez, turut diakui bintang tenis dunia, Rafael Nadal. Dia menyebut Marc Marquez salah satu atlet terhebat sepanjang sejarah olahraga.

Nadal memuji kesuksesan Marc Marquez yang berhasil menjuarai MotoGP 2025. Gelar itu diraih usai Marquez melewati masa-masa sulit karena cedera parah.

1. Comeback Manis

Marquez mengukir kisah manis pada musim debutnya bersama pabrikan Ducati di MotoGP 2025. Setelah bertahun-tahun menjalani masa sulit dengan puasa gelar, akhirnya pembalap berjuluk The Baby Alien itu kembali merasakan gelar juara.

Pembalap berusia 32 tahun itu mencatatkan 11 kemenangan grand prix dan 14 kemenangan sprint race. Marquez pun sukses merebut gelar juara dunia MotoGP 2025 disaat kompetisi masih menyisakan lima seri balapan.

2. Kagum

Nadal mengatakan, kesuksesan Marquez di musim ini sangat berbeda pada fase awal kariernya di MotoGP. Sebab, The Baby Alien sangat mendominasi dan membuat publik tak heran dengan capaian gelar-gelarnya saat itu.

“Semua kesuksesan yang diraih Marc sekarang ini, mungkin dulu tidak terlalu ia hargai, karena dia selalu menang. Sepanjang hidupnya dia hidup dengan kemenangan, dia belum benar-benar menghadapi kesulitan berupa waktu yang lama tanpa menang atau dengan begitu banyak penderitaan,” kata Nadal, dikutip dari Motosan, Kamis (25/12/2025).

“Karena itu, ini seperti kembali ke wilayah yang belum pernah ia jelajahi. Saat ini, meskipun hampir memenangkan setiap balapan, dia menghargai setiap balapan,” sambungnya.

Lain cerita dengan yang terjadi sekarang ini. Marquez yang sempat terjebak dalam masa sulit, akhirnya kembali merasakan capaian tertingginya yakni merebut gelar juara MotoGP 2025.

“Jika hal ini terjadi sepuluh tahun lalu, tentu saja dia akan senang. Namun ketika kamu sudah menang begitu banyak dan kemudian menang lagi, semuanya terasa seperti hal yang biasa. Hari ini, dia tidak lagi menganggap segalanya sebagai sesuatu yang sudah pasti,” paparnya.