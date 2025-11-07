Gantikan Marc Marquez di MotoGP Portugal 2025, Nicolo Bulega Justru Deg-degan

PORTIMAO – Runner-up World Superbike (WSBK) 2025, Nicolo Bulega, bahagia sekaligus gugup jelang debutnya di MotoGP pada seri Portugal pada 7-9 November 2025. Bulega deg-degan karena tak menyangka impiannya untuk beraksi di kelas MotoGP akhirnya terwujud.

Untuk yang belum tahu, pembalap asal Italia tersebut dipanggil untuk menggantikan juara dunia yang cedera, Marc Marquez, di tim pabrikan Ducati untuk dua putaran terakhir musim ini, yakni Portugal dan Valencia. Bagi Bulega, kesempatan itu bak mimpi jadi kenyataan.

Meski begitu, Bulega sejak awal memang menjadi salah satu kandidat utama untuk calon pembalap Ducati di era Pirelli yang baru mulai tahun 2027. Namun, Bulega terlebih dahulu akan bertugas menjadi pembalap penguji Ducati bersama Michele Pirro di 2026 mendatang.

Menariknya, tugas baru Bulega sebagai pembalap penguji takkan menganggu kariernya di WBSK. Pasalnya ia dipastikan tetap berkompetisi di WSBK 2026.

1. Gugup Jelang Debut

Sebelumnuya, Bulega telah mendapatkan pengalaman pertamanya dengan motor Ducati GP25 saat mengikuti tes privat di Sirkuit Jerez Kamis lalu. Selanjutnya, ia akan memulai petualangan barunya di kelas MotoGP pada Jumat (7/11/2025) dengan menjalani sesi latihan bebas di Sirkuit Algarve, Portimao, Portugal.

Nicolo Bulega. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Perasaan Bulega pun campur aduk saat ini. Ia bahagia karena mimpinya terwujud, namun ia juga semakin deg-degan jelang tampil di MotoGP Portugal 2025.

“Saya senang dan pada saat yang sama sedikit gugup tentang debut ini. Saya ingin menikmati momen ini tetapi juga melakukan pekerjaan yang baik dengan seluruh tim,” jelas Bulega, dilansir dari Crash, Jumat (7/11/2025).