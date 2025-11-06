Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Alex Marquez Sesumbar: Wajar Saya Disebut Penantang Gelar Juara Dunia MotoGP 2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 06 November 2025 |02:31 WIB
Alex Marquez Sesumbar: Wajar Saya Disebut Penantang Gelar Juara Dunia MotoGP 2026
Alex Marquez mulai berani sesumbar setelah sukses jadi runner up MotoGP 2025 (Foto: Instagram/@alexmarquez73)
A
A
A

ALEX Marquez mulai berani sesumbar setelah sukses jadi runner up MotoGP 2025. Pembalap tim Gresini Racing itu merasa wajar jika disebut sebagai penantang gelar juara dunia MotoGP 2026.

Ini merupakan pencapaian tertinggi bagi Alex Marquez, sekaligus sejarah baru di dunia MotoGP. Sebab untuk pertama kalinya, adik-kakak berhasil finis posisi pertama dan kedua di klasemen akhir.

1. Mengingatkan Diri Sendiri

Alex Marquez memimpin Marc Marquez di MotoGP Catalunya 2025 (Foto: Facebook/MotoGP)

Alex Marquez sangat senang bisa menorehkan prestasi di MotoGP 2025. Namun, ia mengingatkan kepada diri sendiri untuk menjaga konsistensi menjelang kompetisi musim depan. 

"Saya berharap dapat terus melanjutkan tren peningkatan yang telah kami mulai tahun ini, itu hal terpenting: tidak stagnan," ujar Alex Marquez dilansir dari Crash, Kamis (6/11/2025).

"Kami perlu menemukan langkah ekstra di sirkuit-sirkuit di mana kami sedikit lebih kesulitan dari biasanya. Tujuannya adalah mengurangi penderitaan dan terus memperbaiki detail-detail kecil, karena selalu ada hal yang perlu diperbaiki," sambung pria asal Spanyol itu.

Dengan pencapaian ini, Alex Marquez tak diragukan menjadi kandidat peraih titel musim depan. Adik Marc Marquez tersebut mewajarkan anggapan itu. Ia menegaskan siap dengan tekanan yang akan dihadapi pada MotoGP 2026.

 

