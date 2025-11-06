Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

2 Kali Finis Posisi 3 di Seri Asia, Joan Mir Bidik Podium pada MotoGP Portugal 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 06 November 2025 |01:13 WIB
2 Kali Finis Posisi 3 di Seri Asia, Joan Mir Bidik Podium pada MotoGP Portugal 2025
Joan Mir memasuki MotoGP Portugal 2025 dengan kepercayaan diri tinggi usai dua kali finis ketiga di seri Jepang dan Malaysia (Foto: HRC)
JOAN Mir memasuki MotoGP Portugal 2025 dengan kepercayaan diri tinggi usai dua kali finis ketiga di seri Jepang dan Malaysia. Pembalap tim Honda HRC Castrol itu ketagihan naik podium!

Boleh dibilang, Mir sedang dalam performa terbaiknya. Pembalap asal Spanyol itu berhasil merebut dua podium dalam empat seri balapan terakhir. 

1. Percaya Diri          

Joan Mir. (Foto: Instagram/hrc_castrol)                                          

Mir merebut podium dengan finis ketiga pada MotoGP Jepang 2025 dan MotoGP Malaysia 2025. Raihan positif itu membuatnya percaya diri menatap seri balapan Portugal yang akan berlangsung di Sirkuit Internasional Algarve, Portimao, 7-9 November.

“Kami menutup rangkaian balapan luar negeri dengan hasil yang luar biasa, dan saya sangat bersemangat untuk kembali naik podium,” kata Mir, dilansir dari Crash, Kamis (6/11/2025).

Eks rider Suzuki Ecstar itu menilai Honda memiliki peluang untuk mempertahankan tren positifnya. Mir menjelaskan fokusnya di seri balapan MotoGP Portugal 2025 adalah mencari setelah terbaik pada motornya. 

“Di masa lalu, kami tampil cukup baik di Portimao dengan Honda RC213V, dan sekarang motor serta saya sendiri jauh lebih kuat,” kata Mir.

 

Halaman:
1 2
